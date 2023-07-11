借北流遭拒嘆世態炎涼 柯文哲被打臉 北市府：柯立的規

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲（右）出席董事長開講粉絲見面會，自爆原計畫在北流舉辦募款演唱會，結果被北市府擋下，感嘆「世態炎涼」。(記者曾原信／攝影)

民眾黨主席柯文哲 自爆，募款演唱會原先想辦在北流，申請遭拒，還嘆「世態炎涼」，被解讀是在酸台北市長蔣萬安刻意阻擋。蔣回應，北流租借有相關規定，不能涉及政治活動，規定是柯文哲擔任市長時設立，文化局長蔡詩萍昨受訪還原事件始末，嘆北流淪為政治操作箭靶讓人遺憾。

本報系聯合報報導，柯文哲7月29日將舉行演唱會「KP SHOW」，活動分為實體、線上參與，柯文哲前天說，台北流行音樂中心是東區門戶計畫政績，原本想要在北流舉行演唱會，結果「我當市長卸任不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」，此番說法引來風波。

蔡詩萍說明，文化局秉持一貫行政中立原則辦事，不會考量柯是不是前市長或有黨主席身分，依照管理規則，不能租借給有政治活動疑慮活動，這是基本原則，依2020年12月訂下的「台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章」為依據，當時市長正是柯文哲，「不曉得為何柯變成黨主席後忘記了」。

國民黨 市議員游淑慧說，北流依規定不能進行政治活動，規定辦法是柯任內定案，「柯總統參選人應該支持柯市長。」社民黨市議員苗博雅表示，規則是柯市府時代訂的，「請柯文哲總統參選人別扭曲柯文哲市長的SOP。」

另據中央社報導，柯文哲前天更暗指，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。 知名樂評人馬世芳昨天在臉書評論：「關於柯文哲的文化教養，以及對流行音樂（或任何音樂）的品味，且先不提它。但是他竟然以『太監』羞辱北流董事長黃韻玲。他竟然覺得在北流『假裝』辦一場『演唱會』拿來『夾帶宣揚政績』是很OK的事。他把『北流』和『演唱會』當成什麼了？」

對於藍綠議員齊轟，柯辦發言人陳智菡表示，柯文哲對北流有很深感情，柯認為連演唱會內容都還沒審核，只因為是政治人物就被貼標籤，內心相當難過，當下才會反應激烈。至於如何回應「太監說」以及是否願意道歉。陳智菡稍早說，柯文哲沒有要針對任何人，但各界的批評，柯文哲會虛心檢討。

另據中國時報報導，民眾黨台北市議員林珍羽昨天也直言，人走茶涼要學會默契的散場，柯用詞確有不當。

此外，台灣民眾黨總統參選人柯文哲前天說，民眾黨已經提名他參選總統，自己一定會參選到底，若他當選總統，百分之百是聯合政府，「因為民眾黨沒有那麼多人」，行政院長應該由國會最大黨來推薦，可以確保政局的穩定。

國民黨總統參選人侯友宜 競辦發言人江怡臻表示，柯文哲過去曾支持過總統制，後來又推崇內閣制，現在又說國會最大黨組閣，也不知這是哪一制，未來還會不會改制？「柯Ｐ如月亮，初一十五不一樣，善變的本性顯露無遺」。