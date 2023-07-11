國民黨秘書長爆不分區立委B計畫 郭辦：未曾私相授受

國民黨秘書長黃健庭（左）10日揭露，曾向鴻海創辦人郭台銘（右）提出「Ｂ計畫」，還討論過不分區立委排名順位；但郭辦否認。(本報資料照片)

國民黨 秘書長黃健庭被爆料與鴻海創辦人郭台銘 協議，若郭未獲國民黨徵召選總統，就接受不分區立委提名並選立法院長；郭辦前天否認。但黃健庭昨受訪時揭露與郭談話內容，指這是黃提出的Plan B（B計畫），他們還討論過排名順位；郭台銘辦公室則再度否認，強調雙方絕對沒有在檯面下，達成任何私相授受的協議。

黃健庭指出，3月12日他與郭台銘見面吃飯，在之前郭告訴他，這次不管國民黨提名的是誰，他都會全力支持，目標就是贏回政權，讓他非常感動。因此，當天他建議，郭董全力衝，如果徵召勝出，侯友宜市長就留在新北市繼續當市長；如果是侯市長贏，郭來列不分區，輔選總統和立委，爭取當立法院長，後來這個方案就稱之為Plan B。

黃健庭說，他們不只討論一次，甚至有談到排名順位，郭還說不需要放在第一名，可以排後面一點，有催票的效果，讓他非常敬佩。黃說，這件事也說明了外界指他讓郭以為最後一定會被徵召參選總統，完全是不實的謊言，「怎麼可能我一方面讓郭董感覺我會提名他，一方面又跟他討論Plan B？」黃強調，這次選舉，他相信郭台銘一定會信守承諾，「保送（民進黨總統參選人）賴清德絕對不會是郭台銘的選項」，「我說的都是實話」。

郭台銘辦公室指出，不能理解為何黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器。郭辦呼籲，有心人士不應持續居中，操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。

郭辦指出，3月12日的會面，是由黃健庭主動傳訊息給郭台銘，說想和郭約見面，絕非黃健庭所說的「郭董約我吃飯」；且當天晚餐，雙方絕對沒有在檯面下，達成任何私相授受的協議，郭台銘身邊所有朋友也都未曾聽說提及考慮進立法院。

郭辦指出，如今從黃健庭的言論看來，國民黨主席朱立倫當初是否將中常會給予的授權，當做一張空白支票？令外界在提名過程中產生了是否黑箱的聯想？沒有任何公平、公正、公開的遊戲規則，因而使社會大眾無法於事後對國民黨當時的提名機制進行檢驗；郭台銘深感心痛，而在台灣選民政治智慧與判斷力高漲的現在，仍用這種老式政治思維，企圖以自說自話爭取選民的認同，不僅是看不起台灣選民的智慧，也是對國民黨的二度傷害。

國民黨隨後回應指出，非常認同郭台銘仍舊十分關心中華民國 與國民黨的未來的想法，要達成政黨輪替，國民黨不能沒有郭台銘。