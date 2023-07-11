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蔡政府提簡報、辦論壇 在野譏佛系打詐

台灣新聞組／台北11日電
總統蔡英文10日到內政部警政署刑事警察局視察打詐工作執行情形。(中央社)
總統蔡英文10日到內政部警政署刑事警察局視察打詐工作執行情形。(中央社)

詐騙猖獗，蔡英文總統就任七年多昨首度赴刑事局視察「打詐國家隊」，她表示，詐騙嚴重影響民眾生活，樣態多且變化快，要求跨部會持續打擊及精進調整政策。

蔡總統在選舉年視察「打詐國家隊」，引發政治聯想。民眾黨立委陳琬惠表示，詐騙案引發的民怨，逼得蔡英文必須親自站到第一線，但蔡政府若想展現打詐決心，不該只是官僚式的聽聽簡報，做幾點不痛不癢的指示，要拿出魄力，別再讓各部會擺爛。

國家通訊傳播委員會（NCC）今將舉辦「打擊詐欺強化堵詐論壇」，除找行政院長陳建仁站台，也要求電信三雄須派高層參加，分享堵詐經驗。國民黨立委洪孟楷昨批，辦論壇防詐在冷氣房裡面討論，難道詐騙集團就會放下屠刀立地成佛？還是道德勸說，讓詐騙集團束手就擒？民進黨政府現在還搞不清問題出在哪，就是最大的問題。

歷任總統，鮮少視察屬四級機關的刑事局，近幾任僅李登輝曾過年前至刑事局參加餐敘慰勤。蔡總統昨由行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌陪同，聽取打詐成效簡報後致詞、頒贈慰勉金給打詐有功人員，未接受媒體訪問。

蔡總統說，今年推出「打詐1.5方案」，整合跨部會、跨領域力量，上游清源、下游清淤，完成「打詐5法」修法，從技術到法制升級打詐力道。

陳琬惠指出，攤開警政統計網數據，蔡總統執政七年多來，詐騙案幾乎年年成長，號稱「打詐國家隊」，卻是越打越詐；氾濫的詐騙案，幾乎天怒人怨，蔡總統還持續大內宣打詐成果，看到多數受害人眼中情何以堪？

詐騙集團 蔡英文 國民黨

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