我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

侯友宜喊團結 「多次與韓國瑜聊電話」

記者張睿廷、劉宛琳／台北11日電
國民黨總統參選人侯友宜10日前往南港展覽館參觀台北寵物用品展，他說至少約了三次要跟韓國瑜見面，只是最後沒有見到面。(記者黃義書／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜10日前往南港展覽館參觀台北寵物用品展，他說至少約了三次要跟韓國瑜見面，只是最後沒有見到面。(記者黃義書／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜為2020年總統大選時，未全力幫忙高雄市前市長韓國瑜輔選，前天公開對韓致歉。昨被問到是否拖太久，侯友宜表示，他上次在黃復興黨部聚會時就跟韓國瑜當面道過歉，這段時間，多次用電話與韓國瑜聊天，並透過朋友的關係，至少約了三次要跟韓國瑜見面，只是因為韓臨時有事，最後沒有見到面。

侯友宜昨天上午參觀台北寵物用品展時說，「這就是真心的一個事實話」，他非常樂意跟韓國瑜經常溝通見面，面對2024這場選戰，他們有共同守護中華民國的責任、共同信念，會一起打拚。

前立委邱毅認為，侯友宜有進步，但這是起步不是終點，侯要做的事更多；侯友宜最好的道歉時機點，應該是7月1日和韓國瑜同台的時候，當韓的面誠懇道歉，效果是最大的，但侯那天沒有真正道歉，而是讓人以為他「疑似道歉」。

鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻，挺郭中常委昨天邀集聚餐雖然取消，但外界關注是否有「換侯危機」。侯友宜表示，「面對2024總統選舉，大家要團結一致，重返執政、下架民進黨是我們的決心。」

此外，民眾黨主席柯文哲前天在「董事長開講」粉絲見面會，被問到大選辯論會要問侯友宜什麼問題？柯文哲說，要侯友宜先撐過7月23日國民黨全會再說。侯友宜表示，柯文哲應就政策面就事論事，說清楚政策，這比較重要。

國民黨桃園市議員凌濤發起串連，昨宣布以全台串連公車廣告的方式，支持侯友宜提出的能源政策、憲法九二、廢除國家通訊傳播委員會、恢復特偵組等政見，希望在國民黨全代會之前，所有紛爭可以停止，一步一腳印爭取民眾支持。

侯友宜 韓國瑜 國民黨

上一則

柯文哲：郭台銘要併購民眾黨 我「怕到不敢接電話」

下一則

疑妻另結新歡 9旬翁持獵槍 隔門轟傷妻

延伸閱讀

柯文哲：郭台銘要併購民眾黨 我「怕到不敢接電話」

柯文哲：郭台銘要併購民眾黨 我「怕到不敢接電話」
侯友宜終於道歉 韓國瑜回愛與包容 藍委：有助整合藍營

侯友宜終於道歉 韓國瑜回愛與包容 藍委：有助整合藍營
道歉太晚？侯友宜：跟韓國瑜約了3次想見面

道歉太晚？侯友宜：跟韓國瑜約了3次想見面
侯友宜故鄉固樁 綠議員同框疑倒戈

侯友宜故鄉固樁 綠議員同框疑倒戈

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤