我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

外役監好處多 勞務類型搶破頭 種花「園藝組」最夯

台灣新聞組／台北11日電

台灣外役監是具開放性、無高牆圍繞、低度管理的矯正機關制度，根據監獄行刑法第149條規定，為使受刑人從事生產事業、服務業、公共建設或其他特定作業，並實施階段性處遇，使其逐步適應社會生活，得設外役監。財團法人民間司法改革基金會表示，外役監監督相對寬鬆，是為了受刑人逐漸習慣自我管理，在外工作也有助於銜接出獄就業

本報系聯合報報導，外役監受刑人每日工作8小時，通常在相對偏僻的地點進行勞動性較高的工作，台灣高等檢察署舉例，曾有有機農場與外役監合作，減輕農村缺工壓力。年紀大的受刑人若無法承受高強度勞動工作，就會負責環境維護事務，也有部分被選任文書工作。

此外，《外役監條例》規定以分類群居為原則，但如果典獄長認為有必要，受刑人可以獨自居住，並得視受刑人行狀，准許與眷屬在指定區域以及期間內居住，被稱為「與眷同住」；此外，若作業成績優良，例假日和紀念日，受刑人可以回家探親。目前外役監新收是第四級，放假次數有相關規定；三、四級就兩個月放一次，到第二級後，就可以每個月都能放假。

外役監刑期一天可抵兩天，還能早日申請假釋出獄，不少政商名流涉案入獄，就盼著盡快進外役監；矯正官員說，「名人犯罪，再犯率低，符合外役監的收容條件」，前總統陳水扁親家趙玉柱及女婿趙建銘、民進黨大老吳乃仁、金管會前委員林忠正、總統府前副秘書長陳哲男、前立法委員高志鵬、前花蓮縣長傅崐萁，商界則有「創投教父」柯文昌、味全前董座魏應充、元大集團馬志玲妻子杜麗莊等人都待過外役監。

另據台北中國時報引述知情人士指出，外役監確實比一般監所好過多，所以擠破頭，連勞務類型都搶破頭，外役監受刑人第一志願是可以種花種草、曬太陽「園藝組」。據傳，行政院前秘書長林益世、幸福人壽前董座鄧文聰、太電前董座孫道存在外役監服刑都是在園藝組。

就業 監獄 陳水扁

上一則

執政7年都不做 侯友宜轟賴清德擺爛

下一則

新聞眼／意識形態卡交流 兩岸緩和失助力

延伸閱讀

殺警犯服外役監 侯賴柯郭4人齊轟修法卡關

殺警犯服外役監 侯賴柯郭4人齊轟修法卡關
扁親家趙家父子服外役監又假釋 民眾批：權貴養生會所

扁親家趙家父子服外役監又假釋 民眾批：權貴養生會所
殺警犯爽服外役監 基層警：學長白死 政府都在打假球

殺警犯爽服外役監 基層警：學長白死 政府都在打假球
黑白集／殺警犯爽服外役監 蔡政府踩著警察尊嚴騙警察

黑白集／殺警犯爽服外役監 蔡政府踩著警察尊嚴騙警察

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤