外役監好處多 勞務類型搶破頭 種花「園藝組」最夯

台灣外役監是具開放性、無高牆圍繞、低度管理的矯正機關制度，根據監獄 行刑法第149條規定，為使受刑人從事生產事業、服務業、公共建設或其他特定作業，並實施階段性處遇，使其逐步適應社會生活，得設外役監。財團法人民間司法改革基金會表示，外役監監督相對寬鬆，是為了受刑人逐漸習慣自我管理，在外工作也有助於銜接出獄就業 。

本報系聯合報報導，外役監受刑人每日工作8小時，通常在相對偏僻的地點進行勞動性較高的工作，台灣高等檢察署舉例，曾有有機農場與外役監合作，減輕農村缺工壓力。年紀大的受刑人若無法承受高強度勞動工作，就會負責環境維護事務，也有部分被選任文書工作。

此外，《外役監條例》規定以分類群居為原則，但如果典獄長認為有必要，受刑人可以獨自居住，並得視受刑人行狀，准許與眷屬在指定區域以及期間內居住，被稱為「與眷同住」；此外，若作業成績優良，例假日和紀念日，受刑人可以回家探親。目前外役監新收是第四級，放假次數有相關規定；三、四級就兩個月放一次，到第二級後，就可以每個月都能放假。

外役監刑期一天可抵兩天，還能早日申請假釋出獄，不少政商名流涉案入獄，就盼著盡快進外役監；矯正官員說，「名人犯罪，再犯率低，符合外役監的收容條件」，前總統陳水扁 親家趙玉柱及女婿趙建銘、民進黨大老吳乃仁、金管會前委員林忠正、總統府前副秘書長陳哲男、前立法委員高志鵬、前花蓮縣長傅崐萁，商界則有「創投教父」柯文昌、味全前董座魏應充、元大集團馬志玲妻子杜麗莊等人都待過外役監。

另據台北中國時報引述知情人士指出，外役監確實比一般監所好過多，所以擠破頭，連勞務類型都搶破頭，外役監受刑人第一志願是可以種花種草、曬太陽「園藝組」。據傳，行政院前秘書長林益世、幸福人壽前董座鄧文聰、太電前董座孫道存在外役監服刑都是在園藝組。