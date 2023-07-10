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殺警犯服外役監 侯賴柯郭4人齊轟修法卡關

台灣新聞組／台北10日電
台南明德外役監獄去年發生逃犯殺害二名警員事件，法務部事後表示外役監條例要修法，迄今仍未通過立法。(本報資料照片)
台南明德外役監獄去年發生逃犯殺害二名警員事件，法務部事後表示外役監條例要修法，迄今仍未通過立法。(本報資料照片)

發生在2014年的台北市夜店殺警案，其中涉案者易寶宏服刑兩年多後獲准到外役監執行，基層警員抱怨「學長白死了。」

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，殺警案受刑人可移到外役監，這是什麼樣不公不義的制度？鴻海創辦人郭台銘指「這就是民進黨給人民的司法正義嗎？」民進黨總統參選人賴清德昨天表示：「該停止就要停止，該修法杜絕就應修法；重罪犯應該要實實在在服完刑期，不能走旁門左道。」民眾黨總統參選人柯文哲也說這就是不對，規則要講清楚，法令不對就拿出來修，到底是哪裡不對出現這種情形，「我們相信制度，不要相信個人」。

易寶宏因涉殺警案判刑九年，服刑兩年多後，獲准到武陵外役分監執行，讓基層員警強烈反彈。外界質疑去年台南兩名警員遭外役監逃犯殺害殉職後，政府稱要積極推動修法，怎麼依舊讓外役監成為「政商名流權貴罪犯的服刑天堂」？法務部昨天緊急發聲明，強調易寶宏在雙警命案前就獲准到外役監服刑，盼立院盡速完成修法。

時代力量前立委黃國昌日前直播時，有留言「夜店殺警案凶嫌之一易寶宏正在服外役監，我覺得學長白死了，政府根本都在打假球。」引發網友熱烈討論，留言「為什麼把警察尊嚴放在地上踩；外役監就是給權貴爽的；說一套做一套，鐵警及雙警今日公祭、明日忘記。只有選前才又記得。」

侯友宜昨天表示，政府把人民當塑膠嗎？當選後一定全面檢討，嚴禁重大暴力犯罪、殺警案受刑人服外役監，也會全面檢視交保浮濫現象。郭台銘對矯正署回應「一切依法辦理」表示無法接受，質疑政府承諾的司法改革又改變了什麼？

面對民情激憤，賴清德說，一年多前才有外役監逃犯殺死警察，矯正署又把9年多前殺死警察的罪犯放到外役監，社會當然有懷疑、沒辦法接受，希望法務部、矯正署對外清楚說明。

法務部聲明，易寶宏2019年6月因傷害致死罪入監，服刑逾兩年半後，於去年1月申請轉至外役監；申請資料經去識別化後，經學者專家組成的遴選委員會表決通過，於3月移往武陵外役分監執行，同年8月22日才發生台南雙警命案。

法務部表示，外役監制度絕非為了權貴，台南雙警命案發生後，法務部積極推動「外役監條例」修法，去年9月陳報行政院審核通過送立法院，立院兩次召開審查會議，並於12月14日舉行公聽會，但因「遴選條件」意見眾多且歧異，尚未完成修法。

朝野對暴力、黑金、貪汙等罪是否能至外役監意見歧異，希望能排除重罪，但法務部認為外役監設置目的在中間性處遇，不該嚴格排除重刑犯罪，因此必須再溝通。法務部聲明提到「惜尚未完成立法程序」，郭台銘質疑「惜什麼？」民進黨不是立法院絕對多數嗎？難道連法務部長都對民進黨政府感到可惜嗎？

民進黨 警察 郭台銘

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