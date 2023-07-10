我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

柯文哲租北流遭拒嘆「世態炎涼」 蔡詩萍批政治操作

記者洪子凱／台北10日電
民眾黨主席柯文哲9日晚表示，演唱會場地原先打算租北流，無奈「世態炎涼」遭拒，暗指蔣市府阻擋，北市文化局長蔡詩萍（圖）發聲，認為柯拿北流當政治操作的箭靶，非常遺憾。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲9日晚表示，演唱會場地原先打算租北流，無奈「世態炎涼」遭拒，暗指蔣市府阻擋，北市文化局長蔡詩萍（圖）發聲，認為柯拿北流當政治操作的箭靶，非常遺憾。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲29日將舉辦演唱會，他昨天表示，原先打算租北流，無奈世態炎涼遭拒絕，暗指台北市長蔣萬安。台北市文化局長蔡詩萍今天早上也在臉書發文，強調不管北流、北藝原則都是不能舉辦政治活動，由於屬行政法人這項決定也不需向文化局請示，直指柯拿北流當政治操作的箭靶，非常遺憾，必須要站出來為北流、同仁發聲。

柯文哲昨晚出席董事長開講見面會，談到舉辦演唱會一事，柯文哲表示場地只能容納300多人，原打算租北流場地，因為是東區門戶計畫重要政績，「結果世態炎涼，我卸下市長不到三個月，人家就不讓我在那裡辦了」，甚至還說，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡。」暗指蔣市府刻意阻擋。

蔡詩萍表示，接手文化局的工作後，心之所念，文化超越政治，甚至比政治更為久遠，政黨會下台，政治人物會退出舞台，但文化依舊舞春風，120年來的台北城文化，便見證這個文化、歷史，超越政治的邏輯。

蔡詩萍說，看到柯文哲說要主辦演唱會，向北流申請場地被「蔣市府擋下」之類的政治語言，完全不能理解，他強調不管是北流、北藝，原則都非常清楚，歡迎各種不同訴求的藝文表演團體申請，不在乎這些團體的政治傾向，但就是「不可以政治活動」。

蔡詩萍說，柯辦之前確實申請北流場館，但不敢保證沒有政治活動，他也很感謝柯辦的誠實，北流第一時間便說不宜，這項決定是北流基於行政法人的獨立自主做出的決定，不需要向文化局請示，他也不認為需要介入，這就是行政法人的精神所在。

蔡詩萍強調，北流行政法人化，是柯市府時代的政策，亦是政績，沒人否認，但既然如此，獨立行政法人堅持不被政治活動染色，「不是反而值得肯定嗎？又何來『蔣市府擋下』的政治語言呢？」

蔡詩萍表示，接任文化局長以來，秉持文化優位的原則，不碰政治也不讓政治干擾同仁，這次柯文哲拿北流當政治操作的箭靶，他非常遺憾，不得不站出來為同仁、北流說幾句話，「文化歸文化，這是台北城精神。」

柯文哲 臉書

上一則

夫規定留長髮、婆婆酸貪財產 她訴請離婚判准

下一則

溫州台青創業創新成果展 300台青、台商與會

延伸閱讀

傳國民黨等他無條件投降？柯文哲驚訝回應

傳國民黨等他無條件投降？柯文哲驚訝回應
鍾佳濱談大選 挺賴清德穩健求突破

鍾佳濱談大選 挺賴清德穩健求突破
台大選最新民調 柯文哲超車賴清德 藍委又喊「侯下韓上」

台大選最新民調 柯文哲超車賴清德 藍委又喊「侯下韓上」
最新總統民調：柯30.8%超車賴29.3% 侯18.5%排第三

最新總統民調：柯30.8%超車賴29.3% 侯18.5%排第三

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇