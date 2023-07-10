柯文哲租北流遭拒嘆「世態炎涼」 蔡詩萍批政治操作

民眾黨主席柯文哲9日晚表示，演唱會場地原先打算租北流，無奈「世態炎涼」遭拒，暗指蔣市府阻擋，北市文化局長蔡詩萍（圖）發聲，認為柯拿北流當政治操作的箭靶，非常遺憾。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲 29日將舉辦演唱會，他昨天表示，原先打算租北流，無奈世態炎涼遭拒絕，暗指台北市長蔣萬安。台北市文化局長蔡詩萍今天早上也在臉書 發文，強調不管北流、北藝原則都是不能舉辦政治活動，由於屬行政法人這項決定也不需向文化局請示，直指柯拿北流當政治操作的箭靶，非常遺憾，必須要站出來為北流、同仁發聲。

柯文哲昨晚出席董事長開講見面會，談到舉辦演唱會一事，柯文哲表示場地只能容納300多人，原打算租北流場地，因為是東區門戶計畫重要政績，「結果世態炎涼，我卸下市長不到三個月，人家就不讓我在那裡辦了」，甚至還說，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡。」暗指蔣市府刻意阻擋。

蔡詩萍表示，接手文化局的工作後，心之所念，文化超越政治，甚至比政治更為久遠，政黨會下台，政治人物會退出舞台，但文化依舊舞春風，120年來的台北城文化，便見證這個文化、歷史，超越政治的邏輯。

蔡詩萍說，看到柯文哲說要主辦演唱會，向北流申請場地被「蔣市府擋下」之類的政治語言，完全不能理解，他強調不管是北流、北藝，原則都非常清楚，歡迎各種不同訴求的藝文表演團體申請，不在乎這些團體的政治傾向，但就是「不可以政治活動」。

蔡詩萍說，柯辦之前確實申請北流場館，但不敢保證沒有政治活動，他也很感謝柯辦的誠實，北流第一時間便說不宜，這項決定是北流基於行政法人的獨立自主做出的決定，不需要向文化局請示，他也不認為需要介入，這就是行政法人的精神所在。

蔡詩萍強調，北流行政法人化，是柯市府時代的政策，亦是政績，沒人否認，但既然如此，獨立行政法人堅持不被政治活動染色，「不是反而值得肯定嗎？又何來『蔣市府擋下』的政治語言呢？」

蔡詩萍表示，接任文化局長以來，秉持文化優位的原則，不碰政治也不讓政治干擾同仁，這次柯文哲拿北流當政治操作的箭靶，他非常遺憾，不得不站出來為同仁、北流說幾句話，「文化歸文化，這是台北城精神。」