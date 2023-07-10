侯友宜終於道歉 韓國瑜回愛與包容 藍委：有助整合藍營

國民黨總統參選人侯友宜（中）9日出席新北宜蘭鄉親同鄉會，對韓國瑜2020年選總統時自己幫忙不夠，表達歉意。（記者陳正興／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 昨天中午至新北市土城區參加立委參選人林金結舉辦的「侯賽雷後援會成立授旗」，侯友宜致詞時表示，他在高雄市前市長韓國瑜 2020年拚總統、林金結選立委時幫忙不夠，「歹勢（台語，不好意思）讓他們兩人落選」，已深深檢討自己。對於侯友宜終於說出「歹勢」，韓國瑜回應，「愛與包容，是我不變的信念」，大家一起加油。

來源：聯合新聞網

侯友宜昨天首度對韓國瑜明確表示道歉，稱四年前幫的忙不夠多，國民黨立委賴士葆認為，韓粉若歸隊，有助於整合藍營基本盤，侯友宜選情漸趨止血回升，這是藍營大家所樂見的。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，侯友宜已三度在公開場合對韓國瑜表達歉意，昨天的說法更明確，相信韓一定接收到誠意；面臨明年大選，國民黨到現在都還沒團結，基層都很焦慮，希望藍軍以「下架民進黨」為目標，全力爭取勝選。

賴士葆說，對於先前侯未站台、婉拒新北競選總部主委等，韓粉始終耿耿於懷，這次正式道歉，韓國瑜的態度很重要，如果出來力挺，對韓粉回流定大有助益。

親韓人士則表示，韓國瑜本來就是個大度的人，就像當年鴻海創辦人郭台銘與他競爭總統初選，最後郭在公開場合道歉，更下鄉拜訪韓，韓也兩度在臉書正面回應郭台銘，不計前嫌；此舉凸顯郭台銘在不知道自己是否會成為國民黨提名的人之前，就知必須整合韓國瑜，拿出誠意和解。

不過，親韓人士也說，侯被徵召前，或許不方便拜訪韓國瑜，但被徵召後，居然等了一個多月才終於在公開場合與韓國瑜見面，兩人未有私下先談過的默契，導致雙方有些尷尬，這確實是侯友宜不足的地方；也許韓國瑜可以不計較，但不代表韓粉或韓的支持者可以接受這種廉價的「歹勢」。

侯友宜在「侯賽雷後援會」成立致詞表示，他當時幫林金結做得不夠，包括韓國瑜在拚總統時，他也幫忙不夠，「拍謝讓他們兩人落選」，他都深深檢討自己，這次絕對不能讓林金結再落選。

這場「侯賽雷後援會」造勢大會，現場都是宜蘭同鄉會成員，席開230桌，約2000多人參加。侯友宜致詞時將「戰爭與和平」作為演講主軸。侯說，台灣被經濟學人雜誌認為是「世界最危險的地方」，國家不穩定也影響到經濟產業，國家未來要選擇的究竟是和平還是戰爭？台下觀眾齊喊「和平、和平」。

來源：聯合新聞網

侯友宜下午參訪宜蘭首站前往童玩節，遊客見到他超嗨大喊「總統好」，一行人走到戲水區時，孩童連聲呼叫「侯友宜」，還拿水槍朝他噴水，短短200多公尺的園區步道走了約半個小時。