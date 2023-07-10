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侯友宜終於道歉 韓國瑜回愛與包容 藍委：有助整合藍營

記者張睿廷、劉宛琳、鄭媁、戴永華／新北10日電
國民黨總統參選人侯友宜（中）9日出席新北宜蘭鄉親同鄉會，對韓國瑜2020年選總統時自己幫忙不夠，表達歉意。（記者陳正興／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（中）9日出席新北宜蘭鄉親同鄉會，對韓國瑜2020年選總統時自己幫忙不夠，表達歉意。（記者陳正興／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨天中午至新北市土城區參加立委參選人林金結舉辦的「侯賽雷後援會成立授旗」，侯友宜致詞時表示，他在高雄市前市長韓國瑜2020年拚總統、林金結選立委時幫忙不夠，「歹勢（台語，不好意思）讓他們兩人落選」，已深深檢討自己。對於侯友宜終於說出「歹勢」，韓國瑜回應，「愛與包容，是我不變的信念」，大家一起加油。

來源：聯合新聞網

侯友宜昨天首度對韓國瑜明確表示道歉，稱四年前幫的忙不夠多，國民黨立委賴士葆認為，韓粉若歸隊，有助於整合藍營基本盤，侯友宜選情漸趨止血回升，這是藍營大家所樂見的。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，侯友宜已三度在公開場合對韓國瑜表達歉意，昨天的說法更明確，相信韓一定接收到誠意；面臨明年大選，國民黨到現在都還沒團結，基層都很焦慮，希望藍軍以「下架民進黨」為目標，全力爭取勝選。

賴士葆說，對於先前侯未站台、婉拒新北競選總部主委等，韓粉始終耿耿於懷，這次正式道歉，韓國瑜的態度很重要，如果出來力挺，對韓粉回流定大有助益。

親韓人士則表示，韓國瑜本來就是個大度的人，就像當年鴻海創辦人郭台銘與他競爭總統初選，最後郭在公開場合道歉，更下鄉拜訪韓，韓也兩度在臉書正面回應郭台銘，不計前嫌；此舉凸顯郭台銘在不知道自己是否會成為國民黨提名的人之前，就知必須整合韓國瑜，拿出誠意和解。

不過，親韓人士也說，侯被徵召前，或許不方便拜訪韓國瑜，但被徵召後，居然等了一個多月才終於在公開場合與韓國瑜見面，兩人未有私下先談過的默契，導致雙方有些尷尬，這確實是侯友宜不足的地方；也許韓國瑜可以不計較，但不代表韓粉或韓的支持者可以接受這種廉價的「歹勢」。

侯友宜在「侯賽雷後援會」成立致詞表示，他當時幫林金結做得不夠，包括韓國瑜在拚總統時，他也幫忙不夠，「拍謝讓他們兩人落選」，他都深深檢討自己，這次絕對不能讓林金結再落選。

這場「侯賽雷後援會」造勢大會，現場都是宜蘭同鄉會成員，席開230桌，約2000多人參加。侯友宜致詞時將「戰爭與和平」作為演講主軸。侯說，台灣被經濟學人雜誌認為是「世界最危險的地方」，國家不穩定也影響到經濟產業，國家未來要選擇的究竟是和平還是戰爭？台下觀眾齊喊「和平、和平」。

來源：聯合新聞網

侯友宜下午參訪宜蘭首站前往童玩節，遊客見到他超嗨大喊「總統好」，一行人走到戲水區時，孩童連聲呼叫「侯友宜」，還拿水槍朝他噴水，短短200多公尺的園區步道走了約半個小時。

侯友宜 韓國瑜 國民黨

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