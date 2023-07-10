賴清德巧遇學生讚學費補助有感 徐巧芯譏「賴導」

民進黨總統參選人賴清德（中）9日舉辦「全國信賴台灣姊妹會」成立大會，發表各項婦女政見。（記者許正宏／攝影）

民進黨 總統參選人賴清德 前天逛台中東海商圈，「巧遇」東海大學學生會羅姓準會長，羅感謝賴學費補助政策，「讓我們不用再打工了」。國民黨 北市立委參選人徐巧芯諷刺賴是「巧遇界的天王」，批賴拿國家資源綁架、威脅民眾，不投民進黨就不給補助，這是語帶威脅的大撒幣，到底「賴神」是不是「賴導」？

賴清德前天到東海商圈品嘗在地美食，「巧遇」二名東海大學學生當面致謝私立大學學費補助政策，台大PTT網友狂酸這「巧遇」也安排得太好了，學費補助是明年2月實施，學生卻現在就說很有感，賴清德「隨便」在路上都能遇到穿越時空的學生？

賴清德昨天表示，「那個我完全不知道，我是受邀去參加活動，過程不清楚這個情況。」

據了解，賴清德昨「巧遇」的兩名東海大學的學生，分別住台南和雲林，暑假竟還在學校附近巧遇賴清德，其中一名還是東海大學學生會準會長，日前還參加「高教平權！青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會。

徐巧芯在臉書表示，賴神「巧遇」學生，「感激」賴清德的故事，真是笑死人，一個還沒上路的政策，可以被簡單粗暴的造神成這樣，熟悉的民進黨最對味啊。

來源：聯合新聞網

賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，有心人士刻意炒作，深感遺憾，即便政治立場有所不同，也不應該公審學生。

民進黨立委許智傑也說，賴清德推出補助學費的政策，連國民黨主席朱立倫都加碼支持，有些人雞蛋裡挑骨頭，刻意挑一個學生擴大解讀。

羅姓學生8月將上任東海大學學生會長，他昨發文表示，當天上午行經路上看到路口許多人，湊熱鬧去看，才發現是賴副總統到東海來；身為學生會長，他本就支持私校補助政策，也知道很多同學因此受到幫助，才向前想與副總統表達學生的感謝。

對此，網友表示，「政策還沒上路說很有感，到底在演什麼」、「笑死，真的是神」。不過也有網友說，「不管這件事情是真是假，有必要這樣去起底兩位學生嗎？他們是你的競爭對手嗎」、「話說回來，如果去問一般私校大學生，他們的確會歡迎這個政策，這是事實」。

此外，賴清德昨天出席「全國信賴台灣姊妹會」成立大會，來自各縣市的女性支持者擠爆現場。他再次強調，要建立性別友善的環境，身為民進黨主席，對於性平事件採取零容忍立場。