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2學生感謝賴清德 他整理12巧遇系列 網：怎缺神問童

記者林麗玉／台北9日電
民進黨總統參選人賴清德走訪東海商圈巧遇兩名東海大學生，資深媒體人黃揚明也在臉書整理十多條「賴清德巧遇系列」，直呼「比徐巧芯還巧」。（取自黃臉書）
民進黨總統參選人賴清德走訪東海商圈巧遇兩名東海大學生，資深媒體人黃揚明也在臉書整理十多條「賴清德巧遇系列」，直呼「比徐巧芯還巧」。（取自黃臉書）

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見後，賴清德昨天走訪東海商圈，巧遇兩名東海大學生，學生在媒體前呼應賴清德的高教政策，表示可以讓他們不用打工。新聞曝光後，網友起底質疑「巧合」，台北市議員徐巧芯大酸「賴神」造神大翻車；媒體人黃揚明也在臉書羅列「賴清德巧遇系列」，直呼「比徐巧芯還巧」。

黃揚明在臉書洋洋灑灑列出12則賴清德巧遇系列新聞連結，數百名網友留言，甚至還有網友挖出一張賴清德「巧遇」小朋友的照片，這名網友酸「怎麼沒有最經典的這張（賴神問童）」，還有網友說，「賴神和學生的巧遇宣傳，我以為是身在北朝鮮」。

黃揚明整理的賴清德巧遇系列，除了東海大學學生；還有總統府資政、台中市小英之友會信賴台灣後援總會會長李茂盛，多年前曾在高鐵上巧遇賴清德，當時同列車有乘客身體不適，李茂盛親眼看到賴清德跑步衝過去救人。

另外，賴清德過去回台南也巧遇創作歌手、搭高鐵巧遇YouTuber蔡阿嘎的老婆「二伯」、視察高榮巧遇與他有幾分神似的醫師何正宇，及2015年賴清德時任台南市長期間，視察學甲區治水工程時，遇到老先生身體不適，賴清德趕緊伸出援手等救人事蹟。

也有網友大酸賴清德是「『巧合』最佳代言人」。還有網友說，「以前要衝進立法院，去大埔、文林苑抗議，可能還無法見到副總統。現在只要在路上走，就可能巧遇，真輕鬆」。

資深媒體人黃揚明也在臉書整理十多條「賴清德巧遇系列」，直呼「比徐巧芯還巧」，不過...
資深媒體人黃揚明也在臉書整理十多條「賴清德巧遇系列」，直呼「比徐巧芯還巧」，不過底下留言區，有網友貼出這張照片問，怎沒有最經典的這張？（取自網路）

賴清德 臉書 民進黨

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