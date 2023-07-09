我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

新聞分析／朱侯金同舟 三波攻勢抗黨內暗流

記者 程平
國民黨總統參選人侯友宜（圖）昨晚出席「美國獨立紀念日酒會」。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（圖）昨晚出席「美國獨立紀念日酒會」。記者曾學仁／攝影

全代會召開在即，國民黨內「換侯」、「倒朱」勢力伺機而動，總統參選人侯友宜首當其衝，黨主席朱立倫也嗅到不尋常氛圍。據了解，面對險峻情勢，侯朱與侯競辦執行長金溥聰密切連繫，三人「同舟」渡海力抗暗流。

侯友宜、金溥聰過去和朱立倫屢有意見上的摩擦，包括國民黨選策會名單列入傅崐萁、李全教引發爭議，侯表態反對「黑金復辟」、金批評傅是病毒；黨中央先前遲未徵召侯，基層焦慮不滿，金也質疑朱態度不明。

侯延攬金擔任選戰操盤手後，侯金朱曾在黨中央深談，朱解釋同舟計畫是為了找回所有支持力量，不是為傅量身設計，且傅也未出席重要會議，三人溝通釋前嫌，並保持密切連繫討論選戰情勢。

總統大選三腳督、郭台銘還沒放棄，黨內換侯倒朱造浪掀波，內外交迫讓朱侯金互動更緊密。知情人士形容「現在是朱侯金同舟渡海，力挽狂瀾」，要在全代會前穩住情勢，不僅戰術要主動出擊，侯民調也要急起直追，才能讓伺機而動者死心。

據了解，朱立倫和黨秘書長黃健庭連日撂下重話，要將「不聽話的人」送考紀會，正是黨中央已意識到這波「換侯」聲浪，表面上是針對侯，背後是要「逼宮」黨主席，朱警覺情勢嚴重，下重手整紀律，鎖定近日不斷倡議「侯下韓上、換韓國瑜上場」的黨籍不分區立委鄭麗文。

有考紀委員私下表示，已聽說有人向地方黨部檢舉鄭麗文，但案子尚未送到考紀會，因此尚未成案。這名委員說，黨主席已撂下重話，若鄭還不收歛，考紀會勢必懲處，開除、停權不是不可能，一旦被停止黨權，鄭麗文不分區資格就撤銷，由第16名的車宜靜依序遞補。

除祭黨紀整紀律、全代會前沙盤推演，致電黨代表掌握人數、預備做民調穩軍心，朱侯金聯手三波攻勢，要全力反制黨內暗潮。

民調 國民黨 侯友宜

上一則

A肝莓後再爆食安 好市多致癌乾酪 757公斤恐下肚

下一則

「換侯」雜音不斷 「藍內訌綠最開心」朱重話撂黨紀

延伸閱讀

國民黨內釋「韓上侯下」聲音 朱立倫：不聽勸就祭黨紀

國民黨內釋「韓上侯下」聲音 朱立倫：不聽勸就祭黨紀
人物側寫／金小刀出鞘 攻擊是最好的防禦

人物側寫／金小刀出鞘 攻擊是最好的防禦
說服韓冰選立委？朱立倫：我和韓國瑜都很怕女兒

說服韓冰選立委？朱立倫：我和韓國瑜都很怕女兒
國民黨布局立委選戰 朱立倫暗點韓冰參選

國民黨布局立委選戰 朱立倫暗點韓冰參選

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業