「換侯」雜音不斷 「藍內訌綠最開心」朱重話撂黨紀

國民黨總統參選人侯友宜民調不見起色，黨內頻傳「換侯」。黨主席朱立倫（後中）說若傷害總統、立委參選人不聽勸，一定提黨紀處理。(中央社)

國民黨 主席朱立倫23日將在全代會授旗黨籍總統參選人侯友宜，目標明年政黨輪替，面對黨內「換侯」聲浪，國民黨主席朱立倫表示，國民黨的黨紀嚴明，大家要團結，不應在後面扯後腿放冷箭，若傷害總統及立委候選人，不接受勸告，「一定黨紀處理」，「國民黨有紛爭內訌，民進黨最開心」。

國民黨立委鄭麗文多次公開呼籲「換侯」，黨中央已揚言送考紀會。鄭麗文昨天仍表示，她認為換侯後，能快速凝聚國民黨支持者的人是高雄市前市長韓國瑜，在險峻複雜的局面裡，敢拚、有能力登高一呼、主導議題的就是韓國瑜。

至於黨內「倒朱」的傳聞，鄭說，有聽聞但不清楚詳情，但據她所知，鴻海創辦人郭台銘 已經有參選到底的決心，針對朱立倫，在黨裡頭恐怕是更普遍、對朱的失望跟憤怒。

黨中央已強調絕無「換侯」任何可能，但黨內雜音仍不斷。全代會前的中常會，反侯常委只要找到一位連署提案，就能發動突襲，全代會前黨代表是否提案同受關注，除會前連署提案，會議當天只要100位黨代表連署，也能臨時提案。

此外，雖然郭台銘辦公室聲明否認23日宣布參選，並指郭本人不會「逼宮」。但據了解，9月總統大選連署，郭台銘仍未放棄，仍在等待一個時機，獨立參選劇本已擬好。

挺郭主戰派指出，與其坐等雲開，應主動出擊，第一步是發動百萬連署戰，取得獨立參選總統資格，也是累積談判籌碼，若連署能破百萬，就可和柯文哲 談合作條件，「郭柯配」成為非綠聯盟最大公約數，才可望鬆動國民黨的鐵票部隊，萬一不能合作，郭台銘屆時才要決定是否獨立參選總統，將目標轉向郭家軍進軍國會，但若郭參選，大選「四腳督」成形，就要恭喜民進黨了。

另外，民眾黨蔡壁如也傳對外透露，指朱立倫近日曾民眾黨主席柯文哲通電話，朱立倫對此回應說，對於在野黨的部分，所有的非綠大聯盟、在野大聯盟一定都有這樣一個共識，有些協調、溝通的事不能敲鑼打鼓，他必須忍辱負重。