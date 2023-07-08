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出訪較勁… 侯擬8月訪日9月訪美 賴傳規畫中

台灣新聞組／台北8日電
國民黨總統參選人侯友宜日前出席「美國獨立紀念日酒會」。（記者曾學仁／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜日前出席「美國獨立紀念日酒會」。（記者曾學仁／攝影）

三黨總統參選人陸續規畫出訪，據悉，民進黨總統參選人賴清德下周三接見巴拉圭總統當選人潘尼亞伉儷，再進一步規畫在參加潘尼亞就職典禮時過境美國；國民黨總統參選人侯友宜則計畫8月訪日、9月訪美。據了解，目前仍在溝通程序，行程還未最後確定。

侯友宜4月20日出訪新加坡四天三夜，和星國副總理黃循財會面，也傳出侯已密會總理李顯龍。據透露，侯友宜規畫8月訪日，將會見日本前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎；訪美則在9月初。侯團隊和美方仍在溝通程序，但「今秋一定訪美」。

涉外人士表示，賴清德日前投書美媒要以「四大支柱」保衛台海和平，侯友宜才批評賴清德選擇的蔡英文總統路線，是「瀕臨戰爭的風險路線」，美國在台協會AIT處長孫曉雅隨即肯定蔡總統領導力。侯所提出兩岸主張、國防戰略、台美關係等議題，美方也會想知道。

對於賴出訪，民進黨人士表示，賴清德仍是現任副總統，是否藉由代表總統出訪時過境美國等議題，屬總統職權，賴高度尊重蔡總統職掌範圍。據悉，賴清德陣營確實有在規畫出訪，但基於應尊重總統，加上涉及外交層面需要細膩安排，近期內不會有具體的行程與內容。

賴清德競辦發言人陳世凱表示，若有出訪會依循過去方式向國人說明，到目前為止，沒有收到出訪的相關規畫。

民眾黨總統參選人柯文哲繼4月訪美、6月訪日後，也傳出規畫訪新加坡、越南、菲律賓等地。據悉若順利出訪，時間可能落在8月6日民眾黨慶結束後，至於是否跟新加坡總理李顯龍見面，民眾黨僅表示相關行程未定案。

賴清德 侯友宜 新加坡

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