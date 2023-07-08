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台大選最新民調 柯文哲超車賴清德 藍委又喊「侯下韓上」

台灣新聞組／台北8日電
左起為民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人、國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）
左起為民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人、國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）

據「CNEWS匯流新聞網」7日公布最新總統大選民調顯示，民眾黨參選人柯文哲以30.8%居冠，民進黨總統參選人賴清德支持度29.3%緊追在後，國民黨參選人侯友宜則是持續落居末位。鄭麗文日前喊出「換侯」，遭黨中央警告黨紀處分，7日再喊話，只有換成韓國瑜出戰，才能短期內整合藍軍團結；國民黨秘書長黃健庭7日批評，「提換侯者都是破壞團結」，將成為歷史罪人、全黨公敵。

6月政壇飽受「性騷擾」風侵襲，總統大選選情再起變化。「CNEWS匯流新聞網」7月份最新民調顯示，柯文哲的支持率較上月24.9%上升至30.8%；賴清德35.7%下跌至29.3%；侯友宜24.9%下跌為18.5%。

綜合媒體報導，從年齡層來看，柯文哲在年輕人支持率遙遙領先賴、侯兩人，40歲以下的年輕人，有54.9%支持柯文哲；但柯文哲的弱勢在於40歲以上民眾，中高年齡支持者，有33.7%挺賴，22.9％挺侯，20.9%挺柯。

依教育程度來看，大學或以上教育程度者，有47.6%挺柯；國初中以下教育程度者，相對來說支持賴的比率最高；侯友宜則最受專科學歷者支持。

而從政黨傾向分析，柯文哲可以吸收到78.9%民眾黨支持，也有52.6%時代力量支持者，20.3%國民黨支持者轉而相挺；相對來說柯文哲對民進黨支持者吸引度較差，僅有5.2%民進黨支持者挺柯；至於中間選民，相對來說挺柯比率最高，達23.1%。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心委託精確市場研究公司執行，調查日期為112年6月28日至7月1日晚間，以電話訪問調查方式進行，調查以市內電話合併行動電話方式進行調查，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾，共完成1,816份有效樣本，其中市內電話完成916份，行動電話完成900份。調查抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.31個百分點。

國民黨秘書長：提換侯者 歷史罪人

國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，立委鄭麗文先前指出「現在換人還來得及」，她7日再喊話，只有換成韓國瑜出戰，才能短期內整合藍軍團結。

對此，國民黨秘書長黃健庭說，近來有些黨籍同志有類似要換人的不當言論，「我們認為這些都是破壞團結，長他人志氣、滅自己威風，甚至都可能成為歷史罪人、全黨公敵」，不當言論已有黨員和支持者反映到黨中央，包括考紀會在內，目前正蒐集相關事證，一定嚴肅處理。

柯文哲 民調 國民黨

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