新聞評論／居住不正義惹怨 賴清德3箭藏「政治算術」

網紅「館長」陳之漢（右二）、前立委黃國昌（右一）發起在凱達格蘭大道前舉辦「7月16上凱道，公平正義救台灣」活動。(記者蘇健忠／攝影)

台灣網紅「館長」陳之漢和時代力量前立委黃國昌發起的「公平正義救台灣」遊行，七一六即將上街，目前聲勢不弱。由於活動訴求鎖定「司法與居住正義」，民進黨 近日連忙大開支票 ，想要化解民怨。行政院先通過囤房稅2.0政策，藉提高囤房稅率展示打房決心；接著總統參選人賴清德 提出「居住正義三對策」，承諾八年要建社會住宅25萬戶，讓社宅、包租代管加房租補貼共達到100萬戶的目標。賴清德的宣示，除了說大話，也揭穿蔡總統的社宅承諾跳票之真相。

當民眾上街遊行在即，政府才在那裡編故事要大家消火氣，也未免太小看人民。何況，「正義」訴求層面廣泛，涵蓋司法正義、社會正義、居住正義、環境正義等種種面向；民進黨卻只劍指居住正義，意圖用囤房稅、社宅、租屋補貼等膨風支票把民怨壓下去，似乎把問題想得太簡單。蔡政府任內七年流失的理想，豈止居住正義！

即使僅談居住正義，行政院提出的「囤房稅」和賴清德的「三對策」，基本上並未搔到癢處。囤房稅2.0政策，針對擁有四戶以上房屋者的非自住住宅，將最高稅率由3.6%提高為4.8%，並改採全國總歸戶計算。但對擁有多屋者而言，新增的稅金不過多納數千元，且可輕易轉嫁給租屋者，幾乎沒有痛感。這些年全台房價三級跳，年輕族群淪為無殼蝸牛難以翻身，政府打房卻只是做做樣子；也難怪專家譏稱，這種囤房稅是「假打房、真放水」。

再看賴清德提出的「三對策」，則更迷離虛假。賴清德稱「任內八年」興建25萬戶社會住宅，這項宣示手法，其實是灌水及誤導。他所謂的25萬戶，是指加上蔡政府任內的12萬戶計算；假設自己明年當選且四年後又連任，他任內八年將建13萬戶，才有總計的25萬戶社宅。用不同年代的數字迷宮來誇大事實，糊弄百姓，一點也不誠實。

人們應記得，蔡英文曾猛攻馬政府未落實居住正義，並公開承諾任內要興建「八年20萬戶」的社宅。她的誇口，如今是大跳票收場。根據內政部的統計，到今年5月底止，蔡政府真正完工落成的社宅僅1.9萬戶，還不到其目標的一成；興建中的為3.3萬戶，決標待開工的1.6萬戶，規畫中的5.2萬戶。亦即，連同還在規畫中及興建中的社宅，蔡政府頂多完成12萬戶。

賴清德宣稱他任內要完成25萬戶社宅，意思是，連同承接蔡英文八年的社宅在內；這個政治算術的狡猾真相是：民進黨要「花16年建25萬戶社宅」。這與蔡總統承諾的「8年20萬戶」對照，時間整整多了八年，社宅卻僅僅增加五萬戶，大家會覺得賴清德的承諾有誠意嗎？16年的等待，足以讓青年變成中年，中年變成白頭。若有人還相信民進黨的話術，只是使自己陷在無望的等待中，不斷見證跳票。何況，目前才在競選2024總統，賴清德竟敢以連任者之姿開出八年支票，不嫌誇張嗎？

蔡總統在自知「八年20萬戶社宅」的支票無法兌現後，便把社宅目標下修為12萬戶；剩餘的八萬戶，則以「包租代管」方式，透過業者在民間租屋市場轉租空閒房屋。事實上，對租屋者而言，「包租代管」只是多一個二房東，租金未必便宜；但對政府而言，卻輕輕卸下了20萬戶社宅的承諾，讓自己的跳票姿態變得不那麼難看。也因此，政府可以把僅達標三成的社宅，灌水說達標六成，這不是數字遊戲是什麼？

不在乎承諾的政府，卻仍在大膽開支票，只會激怒更多人民吧！