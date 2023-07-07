國民黨內釋「韓上侯下」聲音 朱立倫：不聽勸就祭黨紀

針對黨內軍心煥散，國民黨主席朱立倫表示，國民黨黨紀嚴明，現階段他仍呼籲大家團結，不應在後面扯後腿、放冷箭。（記者王昭月／攝影）

國民黨 總統提名參選人侯友宜民調始終在低檔徘徊，國民黨立委鄭麗文已開第一槍，釋出希望「韓上侯下」或換掉黨主席聲音，針對黨內軍心煥散，國民黨是否祭出黨紀處分？國民黨主席朱立倫今早南下高雄對此表示，國民黨黨紀嚴明，現階段仍呼籲大家團結，不應在後面扯後腿、放冷箭，如果傷害總統及立委候選人而不接受勸告，「那我們一定提出黨紀」。

朱立倫今早南下主持青工分會南區講習座談，會前受訪針對近來黨內換侯聲浪不斷，作出說明。他強調，國民黨黨紀會非常嚴明，但這個階段還是先呼籲大家能夠團結、多溝通，但如果真正傷害到我們的候選人，尤其是傷害到我們的總統跟立委候選人，而完全不能夠、不接受勸告的話，我們一定會提出黨紀。

他也向黨內同志 喊話，各地的這些選將，包括總統候選人、立委候選人都在全力的打拚，應該做他最大的後盾，而不應該在後面有任何扯後腿，或者是在背後放冷箭。

朱立倫說，現在全民的共識是政黨輪替，將民進黨 下架，當然黨內也有很多同志憂心忡忡，也許有一些不同的聲音，但最重要的還是要團結努力，不團結努力，就會讓民進黨非常的開心，「我聽說民進黨最近最開心啦，因為他只要看到國民黨有些紛爭、內鬨，就是他們準備放鞭炮，準備慶祝的時候」。

朱表示，要趕快團結腳步，共同努力，這才是真正對台灣人民最負責的作法，所以共同下架民進黨、共同政黨輪替，這是所有台灣民眾最主要的心聲。

至於這些破壞者是黨內的？還是黨外的?朱立倫表示，他想最高興的是民進黨吧，「民進黨，最高興的就是希望你們黨內的破壞者越多越好」。