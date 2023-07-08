懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾 司法院約談

懲戒法院前院長李伯道（中）涉性騷擾而提前退職，7日被司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組約談。(記者王宏舜／攝影)

懲戒法院前院長李伯道5月8日退職，傳聞是因四度性騷擾 女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李才「提前退休 」。女部屬上月底正式提申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會昨天約談李說明，李請來四名「保鑣」堂而皇之進入司法院南棟大樓保護，步出會議室時沒有多說話。

記者問李伯道是否承認性騷擾女部屬？ 是否願道歉？身為政府層級最高的性騷特任官是否會說「對不起」？李僅說「謝謝」。

昨會議期間，李伯道隨行的三女一男「保鑣」全程守在會議室門口，駐衛警上前詢問身分，四人僅表明是陪同來開會；但司法院仍容許「身分不明」者輕易進入。

此外，藝人陳建州被爆性騷後請辭PLG執行長，代理執行長周崇偉5日又被爆料性騷擾新北國王啦啦隊隊長「Amber倩宇」。衛福部保護司司長張秀鴛公開最新數據，自6月1日民進黨 黨工性騷事件爆發後，截至7月5日，受Me Too效應影響，性騷擾諮詢案件數達361件，相較去年同期增加96％之多。

張秀鴛說，受Me Too事件影響，今年6月1日至7月5日，「113婦幼保護專線」各類性騷擾諮詢案件數共361件，平均每天就有10件，較去年同期增加177件，增幅達96%；若以發生場域區分，公共場所性騷擾最多，為190件，其次是職場性騷擾129件、校園性騷擾42件。校園性騷擾件數雖最少，但增幅最高，達到7倍。

台灣婦女團體全國聯合會、勵馨基金會、婦女新知基金會、高雄市婦女新知協會結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，目前已號召逾40名律師後援團，免費提供受害者法律諮詢、訴訟代理。