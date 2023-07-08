涉公帑養樁腳 林源泉辭雜糧基金會董座

時代力量前立委黃國昌日前指控，雜糧基金會董事長林源泉、前執行長陳錦倫拿公帑喝酒宴客，特支費花不夠就拿雜支支應，痛批「納稅養米蟲」。黃國昌昨天揭露，林源泉辭職了，但批「不要以為辭職就能斷尾求生，所有違法失職責任，還是要追究下去」。黃國昌質問行政院長陳建仁，是否繼續包庇陳錦倫爽當行政院中部辦公室副執行長。政院官員表示，已啟動實地訪查程序，持續釐清相關事項。

黃國昌日前臉書 發文指出，雜糧基金會縱容自家人拿農糧署活動照片騙錢，林源泉在2021年給了台灣原藝創新發展協會一項計畫，名為「國產雜糧電商 平台媒合與行銷推廣計畫」，花費54.8萬台幣(約1.7萬美元)，計畫主辦人就是林源泉當時在雲林縣政府的下屬、蘇治芬的新聞處長莊淑妃。

蘇治芬也在臉書說明林源泉請辭過程，並則透過聲明表示，自己被黃國昌批評得莫名其妙，只是因為林源泉是她的舊識、舊部屬，林源泉人人好，喜歡請朋友吃飯，這都是「通人知」的事情，但是絕對不會挖公錢去遂行私人目的，嗆聲「黃國昌儘管放馬過來」。

事隔多日，黃國昌昨天表示，林源全辭職，但違法失職責任還是要追究。絕不是用「喜歡請朋友吃飯、喝小酒」就可以草草帶過，「那些被用偽造計畫騙走的錢，雜糧基金會不追回嗎？要包庇犯罪嗎？」他說，違法濫權亂搞的不只林源泉，還有陳錦倫，「陳建仁還要繼續包庇陳錦倫當行政院中辦副執行長嗎？」

政院官員表示，對於相關指控，經濟部已要求雜糧基金會正式說明，並啟動實地訪查程序，持續釐清相關事項。