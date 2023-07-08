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換地點改視訊 四接黑箱環評招怒吼

記者彭宣雅、葉冠妤、林海／台北8日電
場外怒吼 協和電廠環評審查會議7日在環保署舉行，環評會委員卻趁著休息時間，臨時更換場地，並改為視訊會議，引發場外民眾不滿，對著視訊畫面高喊「違法會議，立即解散」。(記者葉信菉／攝影)
場外怒吼 協和電廠環評審查會議7日在環保署舉行，環評會委員卻趁著休息時間，臨時更換場地，並改為視訊會議，引發場外民眾不滿，對著視訊畫面高喊「違法會議，立即解散」。(記者葉信菉／攝影)

協和電廠四接東移方案爭議不斷，環保署昨為此召開專案小組第五次初審會議，基隆市長謝國樑親自出席，更有多名立委、環團、基隆地方人士與會。不料，會議主席簡連貴趁著中場休息時間，帶領環評委員專案小組逕自改變會議方式與程序，不僅更改會議室，只以電話連線方式讓已登記的公民團體發言，創下環評會議首例。

雖然最終宣布散會、擇期再審，但突如其來的「變革」，謝國樑直言「滿意外的」、「沒有看過有這樣子的環評會議進行方式」，質疑已違反會議程序及規定；守護外木山行動小組也發聲明痛批，「這是環評史上最黑暗的一天」，宣示未來行動將升級。

環保署昨舉辦四接環評初審會議，並以「延續會議」為由，不開放民眾旁聽發言，近百名民眾頂著烈日，在環保署外觀看環評會議轉播，立委陳椒華、賴香伶、鄭麗文、吳怡玎、溫玉霞等人也出席關心。

環評初審昨天從下午1時開始，會議前後約五個多小時，原本都在討論程序問題，但環評委員卻趁著第二次休息時間，逕自變更會議場地，同時也改成視訊線上會議，並以電話連線方式，讓公民團體發言，由於事前未有任何通知，包括現場的開發單位台電代理董事長曾文生、立委、基市府、航港局、公民團體等，都相當錯愕。

環保署綜合計畫處長劉宗勇說，會採取線上會議，環保署本意是要讓登記發言的民眾都能順利發言，會議通知上也有說明可能是視訊或實體會議，造成外界認知觀感不好，非常抱歉。環評委員也發現線上發言方式不理想，因此讓外界有誤會，再度抱歉。

至於這次環評會議是否判定有瑕疵、法律上有無疑義，劉宗勇未正面回應。

對於環保署的說法，公民團體、立委都不埋單。立委陳椒華批評，沒看過這麼離譜，「要護航也不是這樣」。

公民團體代表、基隆市議員陳冠羽大罵，任意變動會議地點與過程，違法環評就算了，還黑箱環評，還有法治觀念嗎？守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環保署這樣規避公民團體、規避立委監督，是非常羞恥的事情，環評程序倒退30年。

四接審查爭議不斷 來源：記者採訪整理
四接審查爭議不斷 來源：記者採訪整理

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