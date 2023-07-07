侯友宜批賴清德走蔡英文老路 台灣很快倒塌

國民黨總統參選人侯友宜（圖）批評賴清德選擇蔡英文的路線，「這樣台灣很快就會倒塌了」。（記者曾學仁／攝影）

民進黨 總統參選人賴清德 日前投書美媒，要以「四大支柱」保衛台海和平。國民黨總統參選人侯友宜 昨天批評，投書內容了無新意，並指賴選擇的還是蔡英文的路線，「這樣台灣很快就會倒塌了」。賴清德昨則表示，實踐「務實主義」和維繫一致性是首要任務，他將努力不懈支持兩岸現狀，因為這符合中華民國台灣和國際社會的最佳利益。

侯友宜昨出席新北市特優里長及績優民政人員表揚活動，對賴清德的四大支柱說表示內容了無新意，賴選擇的還是蔡英文的路線，「那是一個瀕臨戰爭的風險路線」，尤其四大支柱的根基建構在「務實的台獨」上，他相信這樣子台灣很快就會倒塌。

對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，民眾黨總統參選人柯文哲曾說，「認同九二共識就是下跪投降」，請侯友宜說清楚對九二共識的態度，不要一味迴避閃躲。難道侯友宜認為認同九二共識，就能跟大陸談判，讓台灣回到和平穩定關係，「這就是國民黨歷來在九二共識上，循環不出去的邏輯」。

民進黨國際部昨舉辦外交使節選舉說明會，黨主席賴清德以英語向超過40位來自30國的駐台外交使節代表進行政策簡報。賴再次重申四大支柱和平計畫，會正視台灣面臨的挑戰，明確執行必要措施來保護台灣的自由、民主和生活方式。

賴清德強調，儘管軍事和經濟挑戰不斷增加，實踐務實主義和維繫一致性仍將是他的首要任務。他將努力不懈地支持兩岸現狀，因為這符合中華民國台灣和國際社會的最佳利益。

賴也說，在日益詭譎多變的國際環境中，台灣必須保持穩定，這是民進黨過去七年的承諾，也是他未來作為總統將延續的承諾。為了實踐這些計畫，民進黨必須贏得總統和立委選舉。