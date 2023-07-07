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冷眼集／執政7年不作為 賴清德選前消費居住正義

記者 程平
政府各部會競相在選前加碼打炒房，明顯就是要避免民進黨重蹈去年大選覆轍，卻也凸顯過去七年蔡政府在居住正義上的不作為。（記者林澔一／攝影）
政府各部會競相在選前加碼打炒房，明顯就是要避免民進黨重蹈去年大選覆轍，卻也凸顯過去七年蔡政府在居住正義上的不作為。（記者林澔一／攝影）

蔡政府打炒房不力，高房價已成最大民怨，更是民進黨去年九合一敗選的主要因素之一。為避免明年總統大選重蹈覆轍，這半年來蔡政府從內政部、央行到財政部競相推出多項健全房市政策，民進黨總統參選人賴清德更拾其中牙慧，忝稱成自己的居住正義三大對策，但越多的加碼就越是凸顯，民進黨政府過去七年該做未做，到了選舉才又消費居住正義的不正義。

總統蔡英文曾在2016年選前提出號稱「房市三箭」的住宅政策，包含「改革房產稅制」、「健全租屋體系」、「建20萬戶社宅」。但事實上是，蔡政府執政七年，不但社會住宅進度落後，就算年初修法通過「租賃住宅市場發展及管理條例」，租屋黑市問題依舊在，蔡政府提供的租金補貼反成為房東漲租金的理由，過去拿地方稅當藉口的囤房稅，也拖到現在才改採「全國歸戶」並將稅率拉高，強調這才符合公平正義。

民進黨政府在這半年來想起要做的還有修正平均地權條例、選擇性信用管制、房貸補貼、第二戶限貸令等多項政策，相關部會競相在選前一年積極加碼打炒房，明顯就是要避免民進黨重蹈去年大選覆轍，但卻也凸顯過去七年來，蔡政府在居住正義上的不作為，到了選舉時才想起蔡總統上台前的政見。

這七年先後擔任行政院長、副總統的賴清德，過去七年與執政團隊一同沉睡，如今要選舉了，竟扮演起居住正義先鋒，號稱提出居住正義三大對策。但檢視其內容，不過是政院已拍板的調高囤房稅，待定案的「新青年安心成家優惠貸款」，以及將蔡總統八年20萬戶社宅加碼成16年50萬戶。

賴清德或許忘了，2021年藍委提出修房屋稅條例提高囤房稅，是當時的財政部長蘇建榮將責任推給地方政府而反對修法；賴清德還違反憲政體制，越俎代庖替政院宣布青年優惠房貸政策；更別說，蔡政府的八年20萬戶社宅已經跳票，賴清德加碼演出難道是在打蔡總統的臉？

賴清德 民進黨 租金

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