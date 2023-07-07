新聞評論／四接和地雷 蔡政府強逼人民二選一

協和電廠位於基隆市基隆港西側，天然氣接收站（四接）預定水域。(本報資料照片)

基隆協和電廠「四接東移」環評案，今天再度登場。在環評會議前夕，幾名支持四接的學者及環團人士批評基隆市府阻擋四接案，揚言協和電廠若無法油轉氣，基隆空汙將無法改善，中南部得被迫送電支援。這些話似是而非，若要問是誰迫使基隆人須在「燃油」與「燃氣」之間二選一，禍首正是蔡政府錯誤的能源政策，才使基隆面對這個「空汙」對「滅港」的難題。

台電去年向環保署提出四接3.0版方案，將填海造陸預定地從基隆外木山東移400公尺；此舉雖保住珍貴的珊瑚生態，卻為基隆港前景及航安埋下炸彈。新方案除衝擊環境甚鉅，更與台電當初申請範圍大不相同；但蔡政府橫柴入灶，讓台電以「補正案」偷渡，環保署也護航認定無需重送環評。此舉，引起在地民間團體和航港界譁然。

可議的是，內政部 長林右昌和中選會主委李進勇兩位基隆前市長，聯手封殺基隆的「護海公投 」。從內政部、中選會、環保署到台電，蔡政府為了不合時宜的非核家園神主牌硬推四接過關，可謂奧步用盡。

去年底基隆市政黨輪替，新任市長謝國樑一改前市長林右昌犧牲市民權益、一味曲意配合中央能源政策的做法，核准了護海公投成案。兩個月前，環保署召開四接環評會議，遭反對民團衝入抗議而流會；謝國樑一周後宣布廢止林右昌任內發出的基隆市水產動植物繁殖保育區開發案同意函，並要求環評暫停審查。

未料，環保署前副署長詹順貴、中興大學教授莊秉潔及中部環團上周舉行記者會，認為四接3.0方案已釋出最大善意，質疑阻擋協和電廠改建，是無視北東用電缺口，讓基隆市民繼續承受空汙，也將使中火2030年無煤時程延宕。詹順貴更稱環評程序並無違法，呼籲應盡速召開，幫環評正當性鋪紅地毯圍事。次日，環保署隨即宣布7日將舉行四接環評會，但不開放民眾旁聽。環團與環保署的你唱我和，遭質疑是「套招」。

同樣的套路，在前年「珍愛藻礁 」公投連署時也曾上演。當時公投連署破70萬份，蔡政府亟欲拆彈。以中興大學為核心的親綠學者先發起連署，並搭建所謂的「溝通平台」，以淡化蔡政府與環團「對立」的態勢。在行政院宣布三接外推方案後，同樣由詹順貴與莊秉潔等人舉行記者會宣布支持該方案，並呼籲對珍愛藻礁公投投下反對票。如此，等於一刀將環團畫成「拒讓派」和「雙贏派」，削弱公投能量。

問題是，老舊且汙染嚴重的協和電廠早該除役，為何非要轉型為燃氣電廠繼續供電？癥結在，蔡政府3月間執意讓堪用的核二廠除役，導致北東電網出現供電缺口，才迫使四接必須上陣接班；如此一來，也讓基隆市民陷於「空汙」與「基隆滅港」的難題。如果核二能繼續供電，協和電廠即可立刻除役，解除了基隆市民空汙之苦，同時保全基隆港的發展，這才是雙贏。

同樣把人民逼入二選一困境的，還包括地雷。蔡政府不顧國人對「地雷島」的憂慮，台美已完成火山布雷系統採購案簽約；國防部強調，這套系統優於過去傳統地雷，是戰防雷而非人員殺傷雷。就戰術而言，該系統固較傳統地雷先進，但令人不解的是：為何人民必須在火山布雷與傳統地雷中作選擇？台灣之所以走到需要在本島布雷的處境，不正是蔡政府一步步把台灣從「決戰境外」推向第一線戰場？

從四接到地雷，一個逼迫人民痛苦抉擇的政府，心裡可有一丁點想到人民？(轉載自聯合報社論)