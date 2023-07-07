我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

黑白集／問政若如股市散戶盲目 小心成「韭菜」

黑白集
在野陣營的坐轎與抬轎人物，仍不乏抱持盲目散戶心態者，可能把希望搞成失望。圖為國民黨總統參選人侯友宜。(記者曾學仁／攝影)
在野陣營的坐轎與抬轎人物，仍不乏抱持盲目散戶心態者，可能把希望搞成失望。圖為國民黨總統參選人侯友宜。(記者曾學仁／攝影)

台股近半年指數漲了3000點，許多股民重啟塵封的帳戶。但經驗顯示，望風進場的散戶，投入股市賺少賠多。原因是，他們普遍的特色就是沉不住氣，不在基本面做功課，卻很容易被短期消息或「明牌」影響，見高就砸錢猛追，逢低就急著殺出。即使理智告訴自己，漲勢與跌勢都已反應過度，仍忍不住要跟風滾雪球。結果，往往在錯誤的時間點進場與出場，鈔票都讓別人賺走，自己成了被收割的「韭菜」。

2024年的大選，基本態勢其實相當清楚。民進黨苦於民怨累積與派系心結，只能掌握約4成版圖；但有執政8年基礎，得票也不致低於4成太多。換言之，綠營想繼續執政，很難憑自身實力取得過半勝出。但如果對手陷入分裂，賴清德漁翁得利，續坐江山便有機會。

「拉下民進黨」可謂當下多數民意，但在野陣營的坐轎與抬轎人物，卻仍不乏抱持盲目散戶心態者，可能把希望搞成失望。或者見到有機可乘，就非要搶著進場分一杯羹，卻不顧可能把船坐沉。也有人感覺局面稍稍不利，立刻風聲鶴唳，搶先棄船而逃，把恐慌愈攪愈大，不可收拾。到頭來發現，假戲成真的關鍵居然是自己，卻已沒有彌補的機會。

「股市最缺的是資金，最不缺的是傻瓜」。別笑號子裡總有一堆韭菜，放眼政壇，不也是如此？(轉載自聯合報)

民進黨 賴清德 台股

上一則

訪新加坡將會李顯龍？蔣萬安：尊重安排

下一則

新聞評論／四接和地雷 蔡政府強逼人民二選一

延伸閱讀

胡韭菜還是胡鐮刀？胡錫進炒股第3天「帳戶綠了」這樣做

胡韭菜還是胡鐮刀？胡錫進炒股第3天「帳戶綠了」這樣做
好康報您知／海鷗超市（Galleria food wholesale market）

好康報您知／海鷗超市（Galleria food wholesale market）
網傳「商業版圖」 胡錫進回批：無聊至極、心術不正

網傳「商業版圖」 胡錫進回批：無聊至極、心術不正
料理功夫／香脆韭菜盒

料理功夫／香脆韭菜盒

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹