賴清德住宅3箭 侯友宜：先為居住正義跳票道歉

行政院會6日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，民進黨總統參選人賴清德也順勢宣布居住正義3對策，遭國民黨陣營質疑政策買票。(記者季相儒／攝影)

行政院會昨天拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，民進黨 總統參選人賴清德 也順勢宣布居住正義3對策，除打擊囤房、擴大補貼青年成家貸款利息，並加碼供給社會住宅至50萬戶。不過，國民黨總統參選人侯友宜 說，民進黨執政七年多從沒打房，選前推方案，不是在講瞎話嗎？侯友宜競選辦公室質疑根本是詐騙，要賴清德先為民進黨這八年居住正義承諾跳票道歉；國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，民進黨年輕選票跑掉了，才想到居住正義，完全是政策買票。

行政院會通過的「房屋稅差別稅率2.0方案」，針對囤房族除了將稅率調高為2%至4.8%，計算方式也從縣市歸戶改為「全國歸戶」，預計明年新制上路、2025年5月開徵，估計將有36萬戶增加稅負、稅收增加約26億元(台幣，下同，約8295萬美元)。除了棍子，政院也祭出胡蘿蔔，僅持有一戶自用住宅的家庭，只要符合「一定金額以下」的條件，稅率將從1.2%調降為1%。

賴清德在視察「林口世大運選手村社會住宅」時表示，支持行政院方案，未來他當選總統，會擴大青年安心成家優惠貸款及補貼，從目前金額800萬、補貼半碼利息，擴大到1000萬、補貼一碼利息。

侯競辦發言人陳柏翰表示，蔡政府宣稱8年要蓋完社宅12萬戶，但已完工、興建戶數不到1萬8000戶，民進黨如同打詐一樣都在打假的，難怪賴清德曾說「房價在降」這種背離事實的話。

侯競辦國政顧問團召集人杜紫軍說，侯過去就主張要增加房屋持有成本，所以不反對囤房稅，侯友宜當選總統後，會提出修法將出租租金從列舉扣除額改為特別扣除額，擴大公共住宅部分則參考新加坡方式，釋出公有土地興建住宅以降低成本，近日會提出住宅政策。