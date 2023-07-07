藍委談換侯「現在還來得及」國民黨：絕無可能

鴻海集團創辦人郭台銘（左）傳出要獨立參選，與新北市長侯友宜（右）說兩人有共同承諾。(本報資料照片)

國民黨 立委鄭麗文昨在直播節目受訪時說「現在說不能換侯就是逃避責任」、「現在還來得及」。國民黨發聲明表示，黨中央依黨內程序通過徵召侯友宜 為總統候選人，過程符合公平、公正、客觀、嚴謹原則，絕對經得起檢驗。國民黨主席朱立倫已嚴正駁斥「換侯」，強調絕無可能也不必炒作。

國民黨聲明中也表示，中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分。呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。

國民黨強調，唯有團結才能勝選，絕不能有一絲一毫動搖，全黨一定堅定信念、目標一致，團結努力助侯友宜當選，讓兩岸和平，民眾過好日子。

鴻海創辦人郭台銘傳出有意獨立參選，民眾黨前立委蔡壁如指出，郭這一、兩天就會決定要不要參選。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，大家有共同信念，「同時我們也有共同承諾，會一起走。」

侯友宜今上午出席行程前，被問到郭台銘是否會獨立參選，侯說，郭董事長是為了中華民國，要讓台澎金馬這塊土地更好，「信念跟我們是一樣的，大家有共同信念。」

對於國民黨立委鄭麗文說，現在不換侯才是危機，侯友宜表示，外面謠言很多，團結在一起，面對所有挑戰才能克服所有困難。

媒體詢問蔡壁如說，民眾黨主席柯文哲 跟國民黨主席朱立倫有通電話，是否醞釀藍白合？侯說，「這個可能要問民眾黨的柯文哲吧。」至於傳出藍營小雞跟柯文哲見面，侯友宜則未回答。

另外，媒體追問板橋幼兒園案的家長到監察院檢舉，新北市府是否會安撫家長？侯友宜表示，「我們維護家長跟孩子們的健康，是我們一向的原則，我們尊重家長。」