我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

藍委談換侯「現在還來得及」國民黨：絕無可能

台灣新聞組／台北7日電
鴻海集團創辦人郭台銘（左）傳出要獨立參選，與新北市長侯友宜（右）說兩人有共同承諾。(本報資料照片)
鴻海集團創辦人郭台銘（左）傳出要獨立參選，與新北市長侯友宜（右）說兩人有共同承諾。(本報資料照片)

國民黨立委鄭麗文昨在直播節目受訪時說「現在說不能換侯就是逃避責任」、「現在還來得及」。國民黨發聲明表示，黨中央依黨內程序通過徵召侯友宜為總統候選人，過程符合公平、公正、客觀、嚴謹原則，絕對經得起檢驗。國民黨主席朱立倫已嚴正駁斥「換侯」，強調絕無可能也不必炒作。

國民黨聲明中也表示，中常會通過的2024大選黨員行為規範明定，黨員應全力協助本黨提名參選同志當選，違反者將依黨紀處分。呼籲黨員同志謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。

國民黨強調，唯有團結才能勝選，絕不能有一絲一毫動搖，全黨一定堅定信念、目標一致，團結努力助侯友宜當選，讓兩岸和平，民眾過好日子。

鴻海創辦人郭台銘傳出有意獨立參選，民眾黨前立委蔡壁如指出，郭這一、兩天就會決定要不要參選。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，大家有共同信念，「同時我們也有共同承諾，會一起走。」

侯友宜今上午出席行程前，被問到郭台銘是否會獨立參選，侯說，郭董事長是為了中華民國，要讓台澎金馬這塊土地更好，「信念跟我們是一樣的，大家有共同信念。」

對於國民黨立委鄭麗文說，現在不換侯才是危機，侯友宜表示，外面謠言很多，團結在一起，面對所有挑戰才能克服所有困難。

媒體詢問蔡壁如說，民眾黨主席柯文哲跟國民黨主席朱立倫有通電話，是否醞釀藍白合？侯說，「這個可能要問民眾黨的柯文哲吧。」至於傳出藍營小雞跟柯文哲見面，侯友宜則未回答。

另外，媒體追問板橋幼兒園案的家長到監察院檢舉，新北市府是否會安撫家長？侯友宜表示，「我們維護家長跟孩子們的健康，是我們一向的原則，我們尊重家長。」

國民黨 侯友宜 柯文哲

上一則

藝術家謝春德遭控性侵13歲少女 長期裸照要脅

延伸閱讀

厚友誼後援會成立 王金平：大隻雞慢啼 會一鳴驚人

厚友誼後援會成立 王金平：大隻雞慢啼 會一鳴驚人
新聞評論／讓大哥先做4年？ 郭台銘勿重蹈覆轍

新聞評論／讓大哥先做4年？ 郭台銘勿重蹈覆轍
郭台銘將參選？侯友宜：江湖在走 信守要有

郭台銘將參選？侯友宜：江湖在走 信守要有
縮短役期說惹議 侯辦指被斷章取義 金溥聰證實美方關切

縮短役期說惹議 侯辦指被斷章取義 金溥聰證實美方關切

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹