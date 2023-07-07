訪新加坡將會李顯龍？蔣萬安：尊重安排

台北市長蔣萬安率團赴新加坡考察第2天，參訪後舉行媒體見面會。(圖：北市府提供)

台北市長蔣萬安昨天在新加坡 參訪後辦媒體見面會，對於總統大選國民黨 勝選，蔣萬安對當地媒體強調，「我們有信心，也一定全力以赴。」蔣萬安說，國民黨目前就是新北市長侯友宜 參選，「我們對侯市長非常有信心」，會全力支持，國民黨「團結一致」朝2024重新執政的目標前進。

至於是否跟總理李顯龍或接班人黃循財等星國政黨高層見面？蔣萬安說，這次出訪謝謝新加坡方面的安排，「我們都尊重」。他當立委時去過新加坡，有非常多好朋友，這次也找機會見面，只要是在正式公務參訪行程之外，是人之常情。媒體追問老朋友包括誰，是侯友宜的好朋友嗎？蔣萬安說，老朋友好朋友，「我們其實都客隨主便」。

蔣萬安說，新加坡與台灣關係非常緊密，有深厚感情，前總理李光耀大家耳熟能詳 ，過去經國先生在世，幾乎每年都參訪台灣和經國先生見面，是各國元首中到訪台灣最多次的，更不用說對兩岸關係扮演積極角色，促成1993年的辜汪會談，今年剛好是30周年，是兩岸關係穩定非常重要的基礎。

至於下次海外出訪規畫，蔣萬安說，今年9月可能會出訪韓國首爾世界城市高峰會市長論壇，或10月參加澳洲里斯本亞太城市高峰會。未來會不會親赴上海參加雙城論壇或到大陸考察，蔣萬安說，北市府持續跟上海溝通規畫，溝通議程安排與後續細節，再做整體評估，決定他是否出席。