我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

訪新加坡將會李顯龍？蔣萬安：尊重安排

記者楊正海、林麗玉／台北7日電
台北市長蔣萬安率團赴新加坡考察第2天，參訪後舉行媒體見面會。(圖：北市府提供)
台北市長蔣萬安率團赴新加坡考察第2天，參訪後舉行媒體見面會。(圖：北市府提供)

台北市長蔣萬安昨天在新加坡參訪後辦媒體見面會，對於總統大選國民黨勝選，蔣萬安對當地媒體強調，「我們有信心，也一定全力以赴。」蔣萬安說，國民黨目前就是新北市長侯友宜參選，「我們對侯市長非常有信心」，會全力支持，國民黨「團結一致」朝2024重新執政的目標前進。

至於是否跟總理李顯龍或接班人黃循財等星國政黨高層見面？蔣萬安說，這次出訪謝謝新加坡方面的安排，「我們都尊重」。他當立委時去過新加坡，有非常多好朋友，這次也找機會見面，只要是在正式公務參訪行程之外，是人之常情。媒體追問老朋友包括誰，是侯友宜的好朋友嗎？蔣萬安說，老朋友好朋友，「我們其實都客隨主便」。

蔣萬安說，新加坡與台灣關係非常緊密，有深厚感情，前總理李光耀大家耳熟能詳 ，過去經國先生在世，幾乎每年都參訪台灣和經國先生見面，是各國元首中到訪台灣最多次的，更不用說對兩岸關係扮演積極角色，促成1993年的辜汪會談，今年剛好是30周年，是兩岸關係穩定非常重要的基礎。

至於下次海外出訪規畫，蔣萬安說，今年9月可能會出訪韓國首爾世界城市高峰會市長論壇，或10月參加澳洲里斯本亞太城市高峰會。未來會不會親赴上海參加雙城論壇或到大陸考察，蔣萬安說，北市府持續跟上海溝通規畫，溝通議程安排與後續細節，再做整體評估，決定他是否出席。

新加坡 國民黨 侯友宜

上一則

代理陳建州任聯盟執行長 被爆強抱啦啦隊員

下一則

黑白集／問政若如股市散戶盲目 小心成「韭菜」

延伸閱讀

厚友誼後援會成立 王金平：大隻雞慢啼 會一鳴驚人

厚友誼後援會成立 王金平：大隻雞慢啼 會一鳴驚人
周玉蔻誣指緋聞遭訴 張淑娟：絕不和解

周玉蔻誣指緋聞遭訴 張淑娟：絕不和解
郭台銘將參選？侯友宜：江湖在走 信守要有

郭台銘將參選？侯友宜：江湖在走 信守要有
縮短役期說惹議 侯辦指被斷章取義 金溥聰證實美方關切

縮短役期說惹議 侯辦指被斷章取義 金溥聰證實美方關切

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹