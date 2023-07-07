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台南市前議長郭信良 涉市地重劃案收賄漏夜偵訊

台灣新聞組／台南7日電
台南市前議長、現任議員郭信良被控收賄，檢調6日大陣仗搜索郭的服務處，由台南地檢署漏夜偵訊。(本報資料照片)
台南市前議長、現任議員郭信良被控收賄，檢調6日大陣仗搜索郭的服務處，由台南地檢署漏夜偵訊。(本報資料照片)

台南市前議長、現任議員郭信良遭檢舉，指在安南區佃西自辦重劃區案，利用職權向廠商收賄數百萬元，台南地檢署蒐證多時，昨天指揮調查局兵分多路搜索郭信良住所、服務處及市府地政局等地，約談郭信良、地政局承辦人、廠商、里長共15人到案；至截稿前，郭信良由南檢漏夜偵訊中，不排除強制處分。

郭信良在地方藍綠通吃，消息十分靈通，南檢擔心搜索消息曝光，特別調派高雄市調查處、南機站、航業處高雄站支援搜索，由台南市調查處借地方詢問；從搜索陣仗來看，這次連檢察事務官、市刑大幹員都出動，甚至郭信良都直接由檢察官偵訊，司法界認為，顯見證據相當充分。

可靠消息指出，此案在南檢前檢察長葉淑文任內就鴨子划水調查，蒐證至少長達3個月，檢察官明確掌握郭信良收賄事證，金額大約數百萬元；檢方昨天直接偵訊郭信良，就是要郭信良說明金流來源，但郭信良說詞可疑。

據檢調蒐證掌握資料顯示，台南安南區10年前開始進行佃西自辦市地重劃區，郭信良涉及在廠商和市府間扮演「居間協調」的角色，懷疑郭信良向市府地政局關說施壓，從中索賄獲取不法利益。

據調查，佃西自辦重劃區在安南區公塭段及佃西段的部分土地，總面積約9.2780公頃，以安佃國小以南、台江大道以北為界，土地所有權人數355人；2021年4月15日，第一梯次重劃土地權利登記完成，重劃工程保固中。

檢調懷疑，在台南有雄厚政治實力的郭信良，涉嫌護航廠商居間關說重劃土地權利登記，為釐清是否確有行收賄，檢調昨天一早抵達郭信良服務處與住處，扣押帳冊等資料，同步搜索市議會辦公室，專案小組在辦公室進進出出，甚至搜索郭信良座車，時間長達2個小時，最後郭信良跟調查官步出服務處。

對於被控收賄，郭信良低調不願多談，他在調查局人員陪同下，搭乘自己的黑色休旅車前往南檢偵訊。此外，檢調也約談佃西里的高姓里長、地政局承辦人員、地方人士到案釐清。

本屆台南市議長選舉鬧得滿城風雨，民進黨前中執委郭再欽擔任選舉總操盤手，藉由賄選、恐嚇等手段，影響議員投票意願，當選正副議長的邱莉莉、林志展被檢方指控涉及買票起訴，案件目前審理中；當時有意競爭議長寶座的郭信良，昨天也因收賄遭搜索約談，台南錯綜複雜的利益，恐讓案情持續延燒。

台南市前議長、現任議員郭信良被控收賄，檢調6日大陣仗搜索郭的服務處，由台南地檢署...
台南市前議長、現任議員郭信良被控收賄，檢調6日大陣仗搜索郭的服務處，由台南地檢署漏夜偵訊。(記者林伯驊／攝影)

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