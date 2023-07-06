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厚友誼後援會成立 王金平：大隻雞慢啼 會一鳴驚人

記者侯俐安、劉宛琳、程遠述、屈彥辰／台北6日電
立法院前院長王金平5日成立「厚友誼後援會」，超過150名藍營政治人物齊聚，為侯造勢。（記者林俊良／攝影）
立法院前院長王金平5日成立「厚友誼後援會」，超過150名藍營政治人物齊聚，為侯造勢。（記者林俊良／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜日前表態「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，昨天出席立法院前院長王金平籌組的「厚友誼後援會」成立大會時重申立場。王金平說，親美、和陸缺一不可，兩岸和平是世界共同期望，通關密語就是侯友宜公開宣示的「符合中華民國憲法的九二共識」，只有行事穩健的侯友宜，可以讓台灣在兩強間搭起和平橋梁。

「厚友誼後援會」昨晚召開成立大會，超過150位前任、現任立委參加，前副總統蕭萬長、國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑等多名縣市長、立法院前副院長饒穎奇、新黨前主席郁慕明等人都到場。

侯友宜表示，台海穩定，世界就穩定；他前幾天清楚說明完全接受合乎中華民國憲法的九二共識是目標，民進黨、蔡英文總統不斷汙名化九二共識，沒人敢去說明。他清楚表態「反對台獨、反對一國兩制，接受合乎中華民國憲法的九二共識」，他會記著成功的經驗、堆疊現在的努力，讓兩岸因為對話、交流降低衝突，重啟兩岸和平穩定的永續發展。

王金平表示，不只要力挺侯友宜、國民黨，更要力挺「能帶來台海和平、台灣安全的侯友宜」；國民黨再執政，必能重建兩岸關係正常化，讓兩岸再走向正道；處理好海峽兩岸的台陸關係，必然也能處理好陸美關係。

王金平表示，親美、和陸，二者缺一不可，不可偏廢，只有國民黨、行事穩健的侯友宜，可以讓台灣在兩強間搭起和平橋梁，而不是愚蠢地成為被人控制操縱的工具；只有國民黨再執政、侯友宜當選總統，2024之後，兩岸之間不會有意外，不會有surprise（意外），不會擦槍走火，台灣從此走出兵凶戰危險境，「只有和平的台灣，沒有戰火的台灣」。

「侯友宜只是大隻雞慢啼，不啼則已，一鳴驚人。」王金平說，不經冷風寒徹骨，怎知梅花撲鼻香？他還用台語說，「有人風頭當旺（正旺），親像（就像）戲棚頂的皇帝，風光一時做未久（做不久），咱就在戲棚腳（戲棚下），一步一腳印，道路坎坷也著走（也要走），走到勝利的境界」。

蕭萬長也肯定侯友宜兩岸論述中肯、得體、穩健、務實。他說，在台海情勢愈趨緊張且嚴峻的時刻，侯友宜在國民黨處理兩岸和平發展的經驗協助下，挑起總統重責大任，一定會使台海恢復穩定。

侯友宜 國民黨 王金平

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