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縮短役期說惹議 侯辦指被斷章取義 金溥聰證實美方關切

記者張睿廷、侯俐安／新北6日電
國民黨總統參選人侯友宜接受「少康戰情室」專訪，恢復四個月兵役說疑遭斷章取義。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜接受「少康戰情室」專訪，恢復四個月兵役說疑遭斷章取義。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜日前受訪表示，在確定兩岸穩定和平後就恢復四個月兵役被斷章取義，侯友宜競辦昨天下午舉行記者會，播放侯接受電視節目「少康戰情室」訪問影片，還拿出內部「談參」資料還原真相，證明侯友宜立場、態度前後一致，沒有「改口」問題。

侯友宜競辦發言人黃子哲表示，外界有許多人斷章取義、扭曲事實，這也是侯友宜為何在節目播出隔天要公開補充說明原因；侯市長沒有改口，恢復四個月兵役政策是有前提要件的。

侯辦播放專訪內容，侯友宜說「我當選總統，就確立兩岸穩定和平，穩定和平之後，我就恢復四個月。」

黃子哲說，侯提到「最重要是現在民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役一年」，侯的本意就是接受的意思，這是為何侯友宜在7月4日要說明「現階段我沒有反對兵役延長一年，兵役延長一年是不得不的選擇。」兩個說法邏輯一致、沒有矛盾。

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰也說，侯友宜並未改口。他說，美方關心這件事是必然的，但並非美國在台協會（AIT）台北辦事處直接打電話詢問，是透過人詢問，想確認真實想法，他據實說明。

金溥聰說，他向美方強調「我們有我們的立場」，並在回覆中說「我們是候選人，我們現在如果是總統，當然一定最大的指導方針就是過去所說的no surprise diplomacy，不意外的，但是現在在選舉，我們不會說美國人要我們做什麼，他們也不會做這樣的事，而且我們的政策基本上是正確的，我們追求的是和平。」

「我們選舉有我們自己的立場，有我們自己的政策。」金溥聰說，侯市長看起來很客氣禮貌，但心中是很堅定的；侯友宜政策是正確的，追求的是和平，前提是以兩岸和平穩定。

侯友宜 國民黨 民進黨

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