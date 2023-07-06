蔣萬安出訪新加坡 蔣家後人身分受矚目

台北市長蔣萬安（左）前往新加坡永續發展與環境部考察，由該部的常務次長羅家良接待。（取材自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安昨天率團赴新加坡 考察四天三夜，這是他上任後首次出訪。藍營人士研判，對新加坡而言，蔣萬安不只是首都市長，還是「蔣家後人」，接待規格可能不亞於日前訪星的國民黨總統參選人侯友宜 。隨行議員陳怡君爆料，第一天晚餐，蔣萬安就不見人，莫非有秘密外交？

來源：聯合新聞網

蔣萬安在桃園機場受訪指出，受新加坡駐台商務辦事處邀請出訪，新加坡城市治理有很多值得北市借鏡學習的地方。

藍營人士表示，新加坡前總理李光耀居間促成1993年「辜汪會談」；前總統蔣經國 助李光耀穩固國防，替新加坡訓練星光部隊的合作延續至今，二人在險峻的地緣政治環境下相互扶持、情誼深厚，蔣萬安的接待規格不會亞於侯友宜。

蔣萬安昨第一個考察行程是位在新加坡機場的「星耀樟宜」，下午前往永續發展及環境部參訪，由常務次長羅家良接待。

陳怡君說，午餐時間蔣萬安市長還跟大家在一起吃肉骨茶，回到飯店後，大家相約晚上7時一起去餐廳，蔣萬安市長就不見了。

陳怡君還說，「安安市長，你在哪裡？」是去秘密外交了嗎？整個晚上都沒看到，不知道吃飯了沒有？去哪裡吃飯了？