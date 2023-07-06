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指南宮大典 侯柯隔空交火 賴「另有行程」未到場

台灣新聞組／台北6日電
指南宮昨天舉行「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1143周年」 三獻大典，民眾黨總統參選人柯文哲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）前往參拜，但未見民進黨總統參選人賴清德。(記者黃義書／攝影)
指南宮昨天舉行「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1143周年」 三獻大典，民眾黨總統參選人柯文哲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）前往參拜，但未見民進黨總統參選人賴清德。(記者黃義書／攝影)

台北木柵指南宮昨天舉辦孚佑帝君成道1143周年紀念三獻大典。三位總統參選人，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲均出席，獨缺民進黨賴清德；但侯、柯在活動過程中零互動，甚至在媒體聯訪時隔空交火，互批對方。

侯友宜日前拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，柯文哲酸「侯侯有三種」，還說經過侯的說明，讓他對九二共識更不清楚了。侯友宜對此面露微笑表示，柯文哲不懂中華民國憲法，他要送柯一本「教『柯』書」，他的兩岸立場態度非常清楚，柯文哲沒一項清楚，這樣怎好意思說他呢？

柯文哲則針對侯友宜提出可能恢復四個月兵役的議題開火，直說國家政策不可以測風向，特別是國防政策，「這開什麼玩笑」；國家戰略方向，不是一天兩天這樣拋個風向，他認為這是不好的。

出席該活動者還包括行政院副院長鄭文燦、立法院前院長王金平、台北市副市長林奕華、台北市前副市長黃珊珊、立委賴士葆等人。侯友宜進場時，沒有走到舞台左側與柯文哲握手，雙方在現場零互動。但侯在台下不斷與王金平交談，互動熱絡。

現場未見賴清德，引發外界聯想與英系大老、指南宮常務董事黃承國因民進黨「排黑條款」仍有嫌隙，黃回應，以往慣例都是邀總統、內政部長、市政府，但總統沒辦法來，所以指派鄭文燦，其他與會邀請名單他不清楚。柯、侯都出席，賴沒來是否會尷尬？黃回應，不會。

鄭文燦說，這段時間賴副總統到全台各縣市，努力貼近各行各業的心聲，賴在這方面的成熟度遠勝於其他參選人。

賴清德是否因黃而刻意排開行程缺席？英系北市議員洪健益直言「絕對不會因為黃承國」，英系配合衝鋒陷陣，「我們支持賴清德，沒有問題」。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱說，因賴清德上午在府內有例行重要會議，上午10時也排定出席府外的村里長表揚活動，行程很早就安排，請外界勿妄加揣測。

賴清德 柯文哲 侯友宜

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