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人物側寫／金小刀出鞘 攻擊是最好的防禦

記者 侯俐安
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰上陣「出征」，殺氣騰騰。（記者胡經周／攝影）
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰上陣「出征」，殺氣騰騰。（記者胡經周／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰首次上陣「出征」殺氣騰騰。針對侯友宜的兵役主張被抹黑，快刀斬亂麻公布專訪「談參」證明侯的主張被斷章取義、扭曲扣帽；對侯被譏民調「老三」也直指有人「花錢買民調」；他更悍拒被抹紅，下最後通牒揚言提告，五分鐘就讓名嘴公開道歉。金刀不老，威力不減當年。

侯友宜在電視專訪一句「確定兩岸穩定和平後，我就恢復四個月（兵役）」，被民進黨陣營改編為「我當上總統就恢復四個月兵役」，刻意隱去侯主張「台海和平穩定」的大前提，斷章取義大作文章，並透過網軍、民代到政論節目一條鞭造謠生波，誤導民眾，侯派出競辦主將金溥聰舉行記者會拒謠止謗，公布專訪影片、逐字稿及內部談話參考資料，完整還原侯友宜的說法。

名嘴吳崑玉誣指金溥聰擔任駐美代表時與中國駐美大使崔天凱常連繫，金溥聰正面對決指無中生有、捏造事實、刻意抹紅，限24小時道歉，吳五分鐘就道歉，替侯競辦省了場提告記者會。吳崑玉的臉書道歉文以「金小溥聰」稱金，半小時後火速刪掉「小」字，據了解是金溥聰要人打電話「提醒」，要求對方道歉要展現誠意。

針對近期各式民調顯示侯友宜仍落後，金溥聰爆料「有人花錢買民調」，出價90萬元台幣（約2.88萬美元），要民調公司依照事先設定好的題目做民調。金直指民調亂象，其實不令人驚訝，台灣近年選舉，本應有科學根據的民調早已成為操弄工具，設計式民調、開高價作假也是手法，金說出公開的秘密先發制人，訴諸社會公評。

攻擊是最好的防禦，侯友宜被徵召以來始終在挨打與防守間輪迴，金溥聰加入競選團隊後，對手以侯民調未見起色嘲諷「金小刀生鏽」，金溥聰以「生鏽的刀刺進去帶破傷風的細菌，死得更快。」來還以顏色。金溥聰揮刀斬謠言、對美釋疑，絲毫看不出刀生鏽。

民調 侯友宜 崔天凱

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