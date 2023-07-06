人物側寫／金小刀出鞘 攻擊是最好的防禦

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰上陣「出征」，殺氣騰騰。（記者胡經周／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 競選辦公室執行長金溥聰首次上陣「出征」殺氣騰騰。針對侯友宜的兵役主張被抹黑，快刀斬亂麻公布專訪「談參」證明侯的主張被斷章取義、扭曲扣帽；對侯被譏民調 「老三」也直指有人「花錢買民調」；他更悍拒被抹紅，下最後通牒揚言提告，五分鐘就讓名嘴公開道歉。金刀不老，威力不減當年。

侯友宜在電視專訪一句「確定兩岸穩定和平後，我就恢復四個月（兵役）」，被民進黨陣營改編為「我當上總統就恢復四個月兵役」，刻意隱去侯主張「台海和平穩定」的大前提，斷章取義大作文章，並透過網軍、民代到政論節目一條鞭造謠生波，誤導民眾，侯派出競辦主將金溥聰舉行記者會拒謠止謗，公布專訪影片、逐字稿及內部談話參考資料，完整還原侯友宜的說法。

名嘴吳崑玉誣指金溥聰擔任駐美代表時與中國駐美大使崔天凱 常連繫，金溥聰正面對決指無中生有、捏造事實、刻意抹紅，限24小時道歉，吳五分鐘就道歉，替侯競辦省了場提告記者會。吳崑玉的臉書道歉文以「金小溥聰」稱金，半小時後火速刪掉「小」字，據了解是金溥聰要人打電話「提醒」，要求對方道歉要展現誠意。

針對近期各式民調顯示侯友宜仍落後，金溥聰爆料「有人花錢買民調」，出價90萬元台幣（約2.88萬美元），要民調公司依照事先設定好的題目做民調。金直指民調亂象，其實不令人驚訝，台灣近年選舉，本應有科學根據的民調早已成為操弄工具，設計式民調、開高價作假也是手法，金說出公開的秘密先發制人，訴諸社會公評。

攻擊是最好的防禦，侯友宜被徵召以來始終在挨打與防守間輪迴，金溥聰加入競選團隊後，對手以侯民調未見起色嘲諷「金小刀生鏽」，金溥聰以「生鏽的刀刺進去帶破傷風的細菌，死得更快。」來還以顏色。金溥聰揮刀斬謠言、對美釋疑，絲毫看不出刀生鏽。