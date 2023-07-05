郭台銘獨立參選總統？她爆：這一、兩天就會決定

民眾黨前立委蔡壁如（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪，爆郭台銘「這一兩天要宣布」，朱、柯「接觸過」。 （截取自節目直播影片）

民眾黨前立委蔡壁如今表示，鴻海創辦人郭台銘 這一、兩天可能就會決定要不要獨立參選，並說國民黨 主席朱立倫曾與民眾黨主席柯文哲 「接觸過」，不過打電話釋出善意約柯「喝咖啡」的人是否能代表朱，她也不確定，只知道「大家有曾經想坐下來談」，但一直都沒談。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時表示，昨天聽到郭台銘一些幕僚和身旁朋友說，郭這一兩天要宣布，可能這一、兩天就會決定要不要獨立參選。主持人王淺秋問，傳郭台銘「有意併購民眾黨」，甚至向柯營表達「先讓老大哥做四年」，導致原本郭、柯碰面計畫破局？蔡壁如表示，「民眾黨沒聽到，應該是他自己講的吧，他溫馨喊話嗎？」

王淺秋追問，有無像柯文哲說的類似提親說法？蔡否認，稱「民眾黨嚇都嚇死了，哪敢讓他來提親。」蔡壁如表示，自己經常走訪基層，聽到很多中小企業、上班族反映心聲，說台灣這幾年經濟真的很差，民間的力量樂見柯、郭合作，認為柯文哲有執行力，郭台銘有能力可以帶大家創業，不介意誰正誰副。

傳國民黨中常委醞釀「換侯」，蔡壁如說自己在地方上聽到的是，侯友宜民調不見起色，國民黨基層和派系都很焦慮，因此才會說要去幫郭台銘連署，或想與柯文哲談。但蔡壁如認為，郭曾說要支持國民黨提出的人選，如果東搞西搞又出來參選，誠信恐遭百姓質疑，認為一下這樣、一下那樣，讓人感覺「博歹筊」。

蔡壁如坦言，朱立倫跟柯文哲有接觸過，但她認為是沒有好好的談。主持人追問是哪一種接觸？蔡壁如說，「像打打電話啦，說是不是約個時間出來喝咖啡啊這種。」那有喝嗎？蔡說朱柯還沒喝咖啡，但藍營已釋出善意，不過打電話的人有無代表性？是否能代表朱立倫，她也不確定。