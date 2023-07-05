我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

黃國昌抓綠營米蟲 雜糧基金會 挨批公帑養樁腳

記者林銘翰、林海／台北5日電
時代力量前立委黃國昌抓綠營米蟲。(本報資料照片)
時代力量前立委黃國昌抓綠營米蟲。(本報資料照片)

時代力量前立委黃國昌昨天說，財團法人台灣雜糧發展基金會董事長林源泉、執行長江聰淵、前執行長陳錦倫每天拿公帑喝酒宴客，特支費不夠花就拿什支（雜支） 支應，甚至用補助計畫養樁腳，「納稅養米蟲，米蟲身上還有寄生蟲」，這些離譜至極的犯罪行為，檢調應嚴肅查辦究責。

他說，農糧署長胡忠一私下痛罵林源泉等人「長期違法、濫用職權、天理不容」、「基金會成為這批爛人的個人提款機與大金庫」，但也沒採取糾錯作為，「只因為這群米蟲與寄生蟲的政治後台很硬」。

台灣雜糧發展基金會表示，自成立以來，營運財源百分之一百自籌，並未接受政府任何補助，而補助計畫之執行，也需經過計畫審查委員審查通過後再提董事監察人會決議通過後執行，無任何造假之可能，董事長、執行長之薪水，也都有提報董事會討論，決議通過後再報經濟部備查。

基金會表示，關於宴請農業、畜產相關領域之專家、學者、廠商討論該領域未來發展方向，實與該會宗旨相關，宴客之餐飲費用以長官特支費及報公帳支付，伴手禮之採購也為拜訪農、畜相關學界、業界公務所需；該會員工因公出差、差旅費之核銷皆有依照相關管理辦法。

黃國昌昨在臉書發文表示，雜糧基金會在2016年被民進黨立委批評淪為養老院，林源泉為雲林縣前副議長、民進黨雲林縣黨部前主委，2016年接任雜糧基金會董事長，月薪16.5萬元(台幣，下同，約5308美元)，特支費每個月4萬元；陳錦倫為魚池鄉前鄉長、民進黨南投縣黨部前主委，2020年接任雜糧基金會執行長，月薪12.3萬元，特支費每月4萬元，陳錦倫今年升任行政院中辦副執行長，交由民進黨宜蘭縣長選舉落選人江聰淵接任。

黃國昌批評，「這群米蟲」幾乎每天拿公帑喝酒宴客；林源泉上任以來，什支預算已暴漲逾兩倍，陳錦倫幾乎每周進辦公室不到一天，蓋完章就回南投，連回家的高鐵票都透過虛報公務行程用公帑支出。

民進黨 養老院 預算

上一則

游錫堃率團 宜蘭直航與那國島促進觀光

下一則

談九二共識 柯文哲：兩岸勿執著名詞 要交流

延伸閱讀

榮調加拿大 新州僑社歡送駐紐台北經文處陳珮瑩

榮調加拿大 新州僑社歡送駐紐台北經文處陳珮瑩
澳門總商會、澳門基金會 即起開放獎學金申請

澳門總商會、澳門基金會 即起開放獎學金申請
黃國昌和館長 邀柯文哲上凱道「公平正義救台灣」

黃國昌和館長 邀柯文哲上凱道「公平正義救台灣」
橙縣華人商會獎學金 10名傑出應屆高中畢業生獲獎

橙縣華人商會獎學金 10名傑出應屆高中畢業生獲獎

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元