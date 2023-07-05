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王鴻薇：蔡下令政治處理 晶圓技術送立陶宛 藍批賣台

台灣新聞組／台北5日電
國民黨立委王鴻薇4日指蔡英文總統要求「政治處理」補助立國1000萬歐元（約台幣3.4億元），向台灣工研院買8吋晶圓相關技術。(記者曾吉松／攝影)
國民黨立委王鴻薇4日指蔡英文總統要求「政治處理」補助立國1000萬歐元（約台幣3.4億元），向台灣工研院買8吋晶圓相關技術。(記者曾吉松／攝影)

國民黨立委王鴻薇昨揭露，立陶宛和台灣簽訂半導體合作備忘錄，但在立國施壓要求下，蔡英文總統不顧外交單位反對，要求「政治處理」補助立國1000萬歐元(約3億4000萬元台幣、1100萬美元），向台灣工研院買8吋晶圓相關技術，等同台灣單方面出資、無償幫立陶宛一家私人公司Teltonika買晶圓技術。

台灣前年在立陶宛成立駐立陶宛台灣代表處，被視為外交突破。王鴻薇昨批評，外交雖艱困，但也應有不能逾越的規定，讓立陶宛予取予求的案例一開，未來是不是其他國家都可以比照此案要求台灣？呼籲蔡總統不應在營造立、台關係的大外宣下延續凱子外交，不但給錢，還奉上最珍貴的半導體技術，根本是「賣台」。

針對王鴻薇的指控，外交部發言人劉永健昨說明，這是雙方共同出資，協助立國建構半導體的能力，並非開設半導體工廠，而後續的資金都將由立陶宛來挹注。他指出，工研院與立陶宛政府指定具規模的科技大廠簽訂契約，在合法規範下提供技術授權，將有助於台灣技術和產業增加國際影響力，將台灣納入國際安全供應鏈不可或缺的一環。

劉永健強調，雙方都有挹注資金，雖然初始階段，立陶宛公司相對資金挹注比較少，但是未來如果持續擴大合作，或進一步開設工廠，相關的資金都將由立陶宛方面挹注；我方目前投入的資金是協助立陶宛建構基礎能力、建立研發中心的基本需求，與設立半導體製造廠動輒需要數百億美元的資金相比，根本無法相提並論。

外交部也澄清，台立各項領域合作絕對不是「凱子外交」，更非「喪權辱國」，而是基於夥伴關係及雙邊優勢推動產業合作，強化全球民主韌性的實際作為。

工研院則回應，與立陶宛的民間企業簽約合作，簽約前經過產學研會議審查評估；目前工作內容為半導體的初期技術諮詢服務。

王鴻薇說，原本照台、立半導體合作備忘錄，是由台、立共同投資一家立陶宛私人公司發展半導體產業，所需資金為650萬歐元，後來不僅變台灣單方面出資，立國更要求台灣增資到1400萬歐元（約台幣4億7000萬元），且立國一位次長在會議上施壓，稱若台灣不同意增資，就要回報立國外交部長「立方助台之心、高於台方助立之心」。

王鴻薇說，對於立方要求，台灣的駐外代表處都已建議，應按照協定，不再增加資金，但蔡總統指示國安會秘書長顧立雄「政治處理」，顧開會要外交部、經濟部、國發會「幫忙」，最後根據外交部提供資料，台灣政府補助1000萬歐元，且第1年663萬歐元已撥付工研院，「這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？」

立陶宛 投資 供應鏈

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