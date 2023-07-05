徐巧芯爆：差點與立陶宛簽農業不平等條約

徐巧芯秀出一份經濟部的會議紀錄，今年6月因為立陶宛農業部長來台灣要求，據說在經濟部主導下，開會協商要向立陶宛採購5萬噸、高達7.9億元台幣的小麥。(取自臉書「徐巧芯」)

國民黨 立委王鴻薇昨揭露台灣與立陶宛 簽訂半導體合作備忘錄，在立國施壓要求下，蔡英文 總統要求「政治處理」補助對方向台灣工研院買晶圓技術。北市議員徐巧芯再爆，其實不只科技，就連農業也是為了政府要大內宣，差點簽訂了「不平等條約」。

徐巧芯昨在臉書發文表示，其實不只科技，就連農業也是為了政府要大內宣，差點簽訂了「不平等條約」，每次有外賓來都有一堆東西要台灣買單，直呼「根本把台灣人當盤子。」

徐巧芯指出，今年6月因為立陶宛農業部長來台灣要求，據說在經濟部主導下，開會協商要向立陶宛採購5萬噸、高達台幣7億9000萬元(約2539萬美元)的小麥。其中，還要「分配」給麵粉公會和飼料公會去採購採購，再由政府「補貼」。她也取得了一份經濟部的會議紀錄，大家可以看看政府是如何規畫這項不合理、不平的措施。

她說，立陶宛的小麥價格並不透明，品質也不一定有美國的好，所以這對廠商來說無疑是一種壓迫。根據媒體報導，目前這個項目卡關了，但最後會不會由政府用納稅人的錢全部買單？一次見面就要花這麼多錢，這場政治交易，到底划不划算？