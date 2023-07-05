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談九二共識 柯文哲：兩岸勿執著名詞 要交流

台灣新聞組／台北5日電
民眾黨總統參選人柯文哲（左）4日到台中市豐原慈濟宮參拜，並與廟方人士閉門座談。(記者林佩均／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲（左）4日到台中市豐原慈濟宮參拜，並與廟方人士閉門座談。(記者林佩均／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜拋出「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，首度對九二共識表態，民眾黨總統參選人柯文哲昨說，他一貫主張，就是內容比標題重要，兩岸交流不要執著於名詞，要有交流才會有善意。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍則表示，選擇侯友宜就是選擇前總統馬英九，侯友宜拋出了馬英九最引以為傲的「九二共識」，這也代表在國安會前秘書長金溥聰入主侯陣營後，侯友宜已經不管台灣的主流民意，堅持走回馬時期的「兩岸路線」，把台灣鎖進中國。

擔任黨主席時曾拋出「憲法九二」論述的國民黨立委江啟臣昨透露，日前在黨前秘書長李乾龍餐敘上，有向侯友宜說明「基於中華民國憲法的九二共識」的論述，侯團隊事後有向他索取資料參考。江啟臣說，透過中華民國憲法定位兩岸關係，這會是最大公約數，也是最清楚的；不認同的，就去修憲。

國民黨立委李德維說，在中華民國憲法基礎上的九二共識，本就是國民黨追求的主張，侯友宜把兩岸論述說清楚，有助澄清未來兩岸關係的發展，也有利爭取選民支持。

鴻海集團創辦人郭台銘昨談兩岸問題則說，現在最大問題是兩岸不對話，造成漁民賺不到錢、稅收減少，他將透過兩岸企業家高峰會，協助建立對話管道，循鳳梨釋迦解禁的台東模式解決漁民困境。

針對侯友宜表示接受合乎中華民國憲法的九二共識，郭台銘辦公室表示，「九二共識」包括「一中」和「各表」，這就是「共識」，不只是兩岸間的共識，也是歷史所塑造出來，到現在沒有改變的國際共識，這是郭台銘的主張，很願意提供給包括侯友宜在內所有人參考。

柯文哲昨應彰化縣議長謝典林邀請，到議會與運動員座談。面對非綠陣營總統大選可能分裂，柯文哲指出，「自然就好」，在這段期間有各式各樣傳聞，要先冷靜一下，再走一個月看看，反正國民黨要7月23日才召開全代會，還有時間，讓大家冷靜一點，看要怎麼做。

國民黨總統參選人侯友宜日前首度就「九二共識」表態，受到兩岸關注，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚回應，強調九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的定海神針，大陸願與國民黨等政黨，在九二共識基礎上，保持良性互動。

侯友宜 國民黨 中華民國

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