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擔任市長第一次出訪 蔣萬安曝考察新加坡這些部門

記者楊正海、林麗玉／台北5日電
台北市長蔣萬安上任後首次出訪，行前在桃機受訪。(圖：北市府提供)
台北市長蔣萬安上任後首次出訪，行前在桃機受訪。(圖：北市府提供)

台北市長蔣萬安上任後首次出訪，7月5日至8日至新加坡考察，上午搭乘新加坡航空SQ5805，中午12時抵達新加坡。下午參訪星耀樟宜後，再參訪新加坡永續發展及環境部MSE。蔣萬安行前在桃機受訪指出，這次主要考察是交通 環境永續、都市發展、智慧城市，將到各部門實地走訪。

蔣萬安說，這次是受新加坡駐台商務辦事處邀請，擔任市長後第一次出訪，感謝新加坡方面的安排，這次以台北市長身分出訪新加坡別具意義，從市政參訪考察角度，新加坡的城市治理方面，有很多值得台北市借鏡學習的地方。

蔣萬安指出，舉例來講，環境永續一直是台北市未來執政非常重要目標，看到新加坡2030有一個的綠色計畫，訂定非常明確目標和相關行動方案，包括計畫2030年有20所學校達到碳中和，有75%運輸在尖峰時段未來都要使用大眾運輸工具，80%的建物是超低耗，都值得學習參考。

北市府發言人殷瑋表示，這次蔣萬安市長出訪新加坡，是受新加坡駐台北商務辦事處的邀請，北市府一方面感謝新加坡的盛情，另外一方面也都尊重新加坡方面的安排，「客隨主便」，所有行程都是等到新加坡方面最後確認之後，再進行對外說明。

殷瑋說，這將是蔣萬安市長第一次以市長身分出訪，重點是台北跟新加坡之間的城市交流、考察學習，將涵蓋交通、都市發展、永續環境以及智慧城市等四大面向，參訪永續發展部、陸路交通管理局、建屋發展局以及市區重建局等部門，也會親身走訪各項市政建設，希望能把新加坡經驗帶回來，有助於未來市政發展。

至於這一次行程規規畫有沒有其他考量，會見到誰，殷瑋指出，任何參與過城市交流以及國際參訪的人應該都會知道，一切都是尊重邀請方的安排，客隨主便，沒有任何其他的考量，也呼籲不必進行過度解讀或是政治操作。

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