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中常委醞釀換侯 郭台銘是否參選笑而不答

台灣新聞組／台北5日電
鴻海集團創辦人郭台銘4日到屏東參訪，在東港東隆宮參拜時，與屏東議長周典論和東隆宮董事長潘慶士「十指緊扣」。(記者劉學聖／攝影)
鴻海集團創辦人郭台銘4日到屏東參訪，在東港東隆宮參拜時，與屏東議長周典論和東隆宮董事長潘慶士「十指緊扣」。(記者劉學聖／攝影)

國民黨7月23日全代會將正式通過2024年總統候選人侯友宜提名案，全代會前，「換侯」、要侯「自己退」的反侯力量仍未放棄最後努力，不但醞釀在全代會提案，甚至傳出今天中常會就有「挺郭」中常委要連署提案「換侯」，黨中央昨天全面了解，初步確認今天沒有常委連署提案。黨中央仍密切注意發展。

但反侯中常委表示，今天沒有，不代表下周常會沒有，連署提案一定會進行；黨中央若不換人，就要為最後的敗選負起全部責任，不要找中常會和全代會背書。

國民黨立委賴士葆指出，國民黨唯一支持侯友宜，不會換侯，也沒有換侯的條件，四都由國民黨執政，有十位縣市長是國民黨的，全部動起來，對侯一定會有幫助；根據過去「換柱」的經驗，「換了結果將更糟糕」。

侯友宜競辦發言人江怡臻表示，2024對於中華民國非常重要，並肩作戰，團結共好是達到勝選目標的唯一方式，「我們重情、重義、重承諾，侯友宜會盡最大力量爭取最多人的支持」。不過，親侯人士表示，近期看來，鴻海創辦人郭台銘陣營的態度不但沒放軟還變本加厲，種種的動作都是威脅，國民黨要有所回應。

郭台銘昨到屏東縣，國民黨籍屏東縣議長周典論全程陪同。媒體不時利用空檔追問郭「是否獨立參選總統？」郭都笑而不答，下午兩人到屏東縣議會密會，周事後表示，郭十分關心地方產業，此次南下是很誠心想解決屏東產業面對的種種困境。

親周人士說，一個月多來不見侯郭有互動和交集，周憂心藍營會分裂，黨中央高層要思考如何因應。

郭台銘繼日前推出高教政策後，昨天再提出「五大國家經濟戰略布局。他強調，能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人，才有資格成為中華民國未來領袖，領航台灣跨越挑戰，改變台灣、帶給大家新希望。

國民黨 侯友宜 郭台銘

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