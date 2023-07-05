黑白集／鞏固侯基本盤 藍該清理牆頭草

藍營王牌軍師上陣，立馬為總統候選人侯友宜樹立大纛，就兩岸、能源及司法等國家重大議題提出明確主張，旗幟鮮明地釐清為何而戰。與此同時，郭台銘 則聲稱要「重返江湖」，劍指國民黨 全代會可能換侯。侯營大纛要鞏固基本盤，國民黨勢必得在全代會前清理牆頭草。

國民黨中央及侯營先前閉門造車，任由民調 和聲量大數據推波助瀾，有如自我實現「倒侯」預言。以致藍營牆頭草不斷冒出，不思積極力挺自家人，反而挺郭友柯等風言風語幾乎壓倒黨中央。對比民眾黨由阿北率年輕人戰力大爆發，國民黨員顯得投機又缺乏鬥志，無怪支持度雪崩。

藍營不乏利用郭台銘待價而沽之人，或想藉郭董的資源打順風選戰，但投機戰術毫無勝算。郭台銘的政策主張瞻矚高遠，他卻選擇拉藍營地方派系人物入夥，理想與手段完全違和。

在野黨要改變大局，須以理想和承擔耕耘人心。試想，若郭董得以外人之姿鬆動藍營，正表示國民黨是可被交易的政黨；金權力大過政黨倫理，無異政治自殺。這種名不正的整合，將成選戰軟肋。

綠營不問是非嚴懲背骨仔，死抱神主牌言行不一，只為求基本盤鐵板一塊。柯文哲固投機，尚知白色力量核心價值是改革，理想不容併購。國民黨若任由牆頭草野蠻生長，大選便再難師出有名。