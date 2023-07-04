向韓國瑜致歉？侯友宜未提道歉 只說檢討

侯友宜表示，他也知道韓國瑜當年選很辛苦，如果失敗，都要自我省思，他也會檢討，如果做得不夠好，請大家多多批評、指教、包涵；但侯友宜最終仍是沒有提到「道歉」兩字。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜民調 未見起色，對於如何贏回民調？侯友宜昨天接受電視專訪表示，他會拼博到最後一刻，「我相信哀兵必勝」。至於對於日前侯友宜和高雄市前市長韓國瑜 同台，是否算向韓國瑜、韓粉道歉？侯友宜未直說「道歉」二字，但他表示如果做得不夠好，請大家多多批評、指教、包涵。

侯友宜上電視節目「少康戰情室」，主持人趙少康問，是否會跟韓國瑜道歉？侯友宜回應，他那年也知道韓國瑜選很辛苦，如果失敗，都要自我省思，他也會檢討，如果做得不夠好，請大家多多批評、指教、包涵。

侯友宜說，選舉不管是好意的，還是看不習慣都一樣，「愛你才會罵你」，最主要還是要有一個共同價值，像他出來選舉，只有一個價值，如何讓中華民國永續走下去，只要大家有共同信念跟價值，一起同心齊力面對這個議題，他相信用這樣的態度可以凝聚。

趙少康追問，這樣算不算是跟韓國瑜、韓粉道歉？侯友宜表示，他衷心盼望，大家一起面對，如果他做得不夠好，請大家多多批評、指教、包涵，他們做得不夠多，不夠好，在這裡也給所有人，不是只有韓粉，還包括所有支持國民黨的好朋友。