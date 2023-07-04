新聞眼／1個支持 2個反對 侯兩岸主張直球對決賴清德

國民黨總統參選人侯友宜3日針對九二共識首度表態，「接受合乎中華民國憲法​的​九二共識」。圖為2日國民黨總統暨立委參選人造勢大會上，侯友宜(中)與前總統馬英九(右)在台上相擁。(記者余承翰／攝影)

千呼萬喚，國民黨總統參選人侯友宜 3日提出兩岸主張，他奉「中華民國 憲法」為圭臬，視為兩岸主張的最高原則，他具體論述九二共識的內容和涵義，與前總統馬英九的主張並無二致，更強調藍營準備重返執政、維繫兩岸和平發展的大戰略。

侯友宜說，他「絕對支持在合乎中華民國憲法下的九二共識」，支持「兩岸互不否認治權，兩岸互不承認主權」。這其實就是九二共識「一中各表」的精神涵義。而這個「一中」，依照中華民國憲法規定，就是中華民國。

民進黨 長期汙名化「九二共識」為「一國兩制」，侯友宜披上國民黨戰袍出征後，3日正式端出兩岸主張，沒提「一中各表」，但更強調他支持的是「合乎中華民國憲法的九二共識」，絕對不是大陸主張的「一國兩制」，也絕不是民進黨汙名化的九二共識。

侯的兩岸主張，承繼馬英九的和平路線，還多設一道防火牆，拒絕九二共識被汙名化，落入「一中就是賣台」陷阱。

中華民國在1997年修改憲法，依照憲法，兩岸關係是大陸地區與台灣地區的關係，兩岸互不否認治權，中華民國領土涵蓋台澎金馬及大陸，一中就是中華民國。侯友宜參選的是中華民國總統，遵循中華民國憲法，理所當然。

反觀蔡英文總統是向中華民國憲法宣誓就任的總統，憲法明定「總統為國家元首，對外代表中華民國」，但蔡總統常常不講「中華民國」，而是稱我們的國家為「中華民國台灣」。

侯友宜以中華民國憲法為藍本支持九二共識，反對中共所提「九二共識等於一國兩制」，也反對綠營迴避憲法一個中華民國、兩個地區的概念，用「一個支持加兩個反對」，把兩岸主張一次說明白，提出合憲、務實且合乎現今政局的大戰略。

民進黨一直逼迫侯表態，如今侯直球對決提出兩岸主張，反對九二共識的蔡總統承不承認中華民國憲法？肩負綠色政權維繫重任的民進黨總統參選人賴清德，是要承認中華民國憲法下的現狀，還是要力主修憲？賴必須對選民說清楚、講明白。