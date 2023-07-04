侯友宜首表態：接受合乎中華民國憲法的九二共識

國民黨總統參選人侯友宜3日表示，他接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文總統汙名化的九二共識。(記者余承翰／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 昨天首度對九二共識表態，「接受合乎中華民國 憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文總統汙名化的九二共識，一切照中華民國憲法來做」，他表示當選總統會努力確保兩岸穩定和平。針對蔡政府的一年兵役政策，侯承諾確定兩岸關係穩定後，就恢復四個月兵役。

侯友宜昨天接受TVBS「少康戰情室」主持人趙少康專訪，針對治安、兩岸、核能與兵役等議題表態。他強調，若當選總統，將恢復特偵組，把國家通訊傳播委員會（NCC）打掉重練；除了核一、核二、核三延役，核四經國際專家評估確保萬無一失就可重啟。

國民黨徵召侯友宜參選總統以來，侯的兩岸論述是否提及九二共識備受關注。他昨天首度表態，「我接受合乎中華民國憲法的九二共識」。他說，他的論調非常清楚，就是按照中華民國憲法及兩岸人民關係條例，法治、透明跟公開。侯並強調，他的兩岸路線沒有轉變過。

侯友宜表示，所謂中華民國憲法的九二共識，它的內涵是兩岸互不承認主權、互不否認治權，非常清楚，絕對不是一國兩制的九二共識，更絕對不是蔡英文汙名化的九二共識；中華民國憲法這樣規定，就照這樣來，當時人家問，他就說依照法律，互不承認主權、不否認治權，已經相當清楚。

國民黨發言人林家興表示，侯友宜的說法符合全體藍軍的中心思想，不管什麼藍都是中華民國派，對凝聚中華民國派和藍軍向心力有正面幫助；民進黨發言人張志豪表示，侯友宜企圖偷換概念，把中華民國憲法跟九二共識綁在一起，根本是自欺欺人，請問九二共識哪一點符合中華民國憲法？

針對近期民進黨政府提出「大學兵役3+1」，侯友宜指出，他反對「3+1」方案，該方案男生可以、女生不行，大學的學制被搞亂，完全行不通。

侯友宜說，民進黨現階段把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役一年，「我當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，確定兩岸穩定和平以後，我就恢復四個月（兵役）」。他說，這是他的態度，兩岸是重中之重。