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侯友宜兩岸政策變清晰 學者：有助藍支持者回流

特派記者廖士鋒、記者賴錦宏／連線報導

針對國民黨總統參選人侯友宜首度表態支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，大陸涉台學者李振廣直言，這是一個進步，但也指出，「不用加那麼多限定詞」。台灣學者張五岳表示，侯提九二共識將促使藍營支持者回流，同時回到前總統馬英九時代的兩岸政策，將藍營兩岸政策清晰化。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣3日受訪時指出，侯友宜在選戰中這麼被動，與他對許多問題含糊、沒有明確答案有關。侯友宜把九二共識說出來，「對他本人來說是一個進步」，且侯友宜是三個參選人中第一個講出九二共識者，讓大家能夠正視九二共識，「是個好現象」。

侯友宜表態支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，李振廣認為，九二共識從產生之日開始，就符合台海兩岸各自的相關法律規定，加那麼多限定詞，反而會模糊焦點；加上一國兩制也好、民進黨也好、憲法也好，「都是沒有必要的」。

廈門大學台灣研究中心主任陳先才則認為，九二共識的精髓在於求同存異，為兩岸互動創造可能的條件。兩岸求同的部分更為重要，如果過於凸顯異的部分，對兩岸互動的幫助不大。九二共識是指堅持一個中國核心意涵的九二共識。當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸應更多的是求大同，而不是凸顯分歧。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，對侯友宜來說，目前選情的重中之重，是要先鞏固藍營內部的支持者，不讓票數流去柯文哲陣營。從選戰開始以來，侯友宜一直沒有提出清楚的兩岸論述，許多藍營人士怕這些票流去柯陣營，侯提出九二共識，主要是促使藍營的支持者回流。

侯友宜 中華民國 馬英九

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