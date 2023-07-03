侯友宜表態了 支持合乎中華民國憲法的九二共識

國民黨昨天舉辦總統暨立委參選人造勢大會，國民黨總統參選人侯友宜（中）與前總統馬英九（右）在台上相擁。（記者余承翰／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 的兩岸論述是否會提及「九二共識」，一直是國民黨內關心的焦點。侯友宜昨天利用造勢場合，提出核一再重啟，引發黨內共鳴；而侯友宜今天首度接受中廣董事長趙少康節目專訪，更是首度對九二共識做出表態。

據了解，侯友宜在專訪中表示，他從未反對九二共識，並支持「合乎中華民國 憲法的九二共識」，主張兩岸互不承認主權，互不否認治權的政治現實。侯友宜並說，他反對一國兩制的九二共識，以及被民進黨抹黑的九二共識。

主張兩岸互不承認主權，互不否認治權，是前總統馬英九 理論。而馬英九昨天也在侯友宜造勢大會提及。他說，蔡英文總統公然提出中華民國與中華人民共和國相互不隸屬的兩國論，明顯違憲；台灣和大陸的關係是一個中國底下兩個地區，不是兩個國家，互不承認主權、互不否認治權的設計，讓台灣能夠相安無事。

馬英九也在致詞中再度強調九二共識對中華民國的重要性。馬表示，他任內參加世界衛生大會共八次，但蔡政府因為沒有九二共識無法參加。九二共識不是亂講的，是真正有用的，是真正能讓台灣在國際上走出去的。台灣要如何國際上安身立命，就是要有九二共識，海峽才不會發生戰爭。