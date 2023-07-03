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藍造勢大會 侯友宜：核一評估重啟 核二延役

台灣新聞組／台北3日電
國民黨2日舉辦總統暨立委參選人造勢大會，總統參選人侯友宜（前排右五）、前總統馬英九（右四）、黨主席朱立倫（左五）、台北市長蔣萬安（左四）、台北市前市長郝龍斌（右三）與北市七位立委參選人一同高喊「凍蒜」。（記者余承翰／攝影）
國民黨2日舉辦總統暨立委參選人造勢大會，總統參選人侯友宜（前排右五）、前總統馬英九（右四）、黨主席朱立倫（左五）、台北市長蔣萬安（左四）、台北市前市長郝龍斌（右三）與北市七位立委參選人一同高喊「凍蒜」。（記者余承翰／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨天談兩岸政策，強調前總統馬英九的兩岸政策穩定，他會跟著歷任前輩往前走；他也再度批評民進黨能源政策，明確表示核三廠不除役、核二延役，核一廠若經專家評估能再啟動就再啟動，也會明確告訴大家他上任總統後的能源配比。

國民黨北市黨部昨舉辦「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統參選人侯友宜與立委參選人造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、台北市長蔣萬安等上千人出席，馬英九主動擁抱侯友宜，讓現場團結氣氛沸騰。

侯友宜致詞表示，身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸穩定責任，他會繼續走國民黨原有政策、原有方向。他說，馬英九任內簽了兩岸合作打擊犯罪機制，見證兩岸只要在對等尊嚴下務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來，「馬總統就是最佳的帶領者」，他會跟著歷任前輩繼續往前走。

「政治支票亂開，民不聊生；講非核家園，不缺電可能嗎？」侯說，民進黨非核家園的再生能源占比20%，現在連10%都做不到，這已是國安問題，不趕快扭轉過來，民生產業將面對更嚴峻挑戰。

侯友宜說，他上任後會重新調整能源配比，並強調，在核安妥善處理下，核電絕對是他的選項；安全、穩定、減碳是他能源政策的三大原則，核三不能讓它除役、核二也希望延役、核一經專家評估若能再啟動就啟動，把所有核電做為乾淨能源的最佳選項，讓電價下來，基載電力永續。

對此台電表示，核一機組核廢料仍在爐心無法取出，乾貯設施完成十年，13次送件都被新北市府卡關，卡乾貯又要重啟核一。侯友宜沒有清楚了解實際情況，與其講政治語言，不如早日依法院判決「要求新北市府應准予核定的行政處分」行事，自我矛盾令人費解。

不過，清大原科中心主任葉宗洸指出，只要通過必要安檢並且採購新燃料，核一廠再啟動的可行性相當高。核一廠主要設備、組件具備，燃料也還在爐心，一直處於維護狀態，啟動要花時間安檢，通過當然可再運轉發電。

侯友宜 國民黨 馬英九

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