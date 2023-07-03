心結？何志偉信賴造勢 未邀王世堅

民進黨總統參選人賴清德（右）2日在台北建成公園，舉辦新動力信賴之友會成立大會，而在大同區辦活動，只見立委何志偉（左）出席，卻不見贏得立委提名的王世堅現身。(記者許正宏／攝影)

台北市士林大同現任立委何志偉昨辦「新動力信賴台灣後援會」成立大會，近千人力挺民進黨 總統參選人賴清德 ，卻不見黨內士林大同的立委參選人王世堅，外界質疑「堅偉心結」未解。

王世堅受訪坦言未獲邀請，不能當不速之客，如果有邀他一定到，士林區各里都有人接到邀請動員，他也知有這場造勢活動，唯一的錯就是「我參加初選，而且贏了初選」。何志偉受訪表示，活動自由開放，大家都歡迎，現在唯一工作是力挺賴清德，主軸就是信賴台灣。

王世堅說，（贏初選）是他這次做的錯事，該怎麼辦？由黨中央看著辦，非他個人能力可解決，尤其比賽要開始了，「過去鞋子穿錯腳的，要趕快將鞋子換好。」

對於登記初選時提到「我信賴，不信邪」，王世堅說，不信邪只是一句俚語，指他不信當時種種客觀環境、主觀高層的勸阻，這是他做人處事的基本人格；何志偉還年輕，來日方長，未來還有很多政治理想可以實現，甚至可能參選台北市長，追尋更高的位子。

另外，北市中正萬華立委民進黨由吳沛憶參選，藝人于美人也以無黨籍參選，國民黨 中正萬華立委參選人卻仍未定，黨部屬意高雄前市長韓國瑜女兒韓冰，不過韓冰意願不高。市議員應曉薇說，她昨天跟韓冰通過電話，韓冰沒多說什麼，如果韓冰願意，她全力輔選。