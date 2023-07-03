我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

韓冰出戰北市立委？ 郭正亮：意願不高

台灣新聞組／台北3日電
高雄市前市長韓國瑜（左）與女兒韓冰。(本報資料照片)
高雄市前市長韓國瑜（左）與女兒韓冰。(本報資料照片)

國民黨主席朱立倫日前暗示高雄市前市長韓國瑜，讓女兒韓冰參選台北市中正萬華選區立委，但碰了軟釘子，事後傳出，韓冰的參選意願也不高。

據本報系聯合報報導，朱立倫說，很多好朋友希望能夠讓韓冰參選北市立委，目前還是在溝通當中。他和韓國瑜提到這件事情，不過韓國瑜跟新北市長侯友宜，跟他都是有一個特質，都蠻怕女兒的，所以他們只能說是回家好好討論，絕對不敢大聲講話，他想韓國瑜一定會把大家的心意傳達回去。

而據中時新聞網報導，前立委郭正亮昨日在政論節目「新聞大白話」披露，韓冰看起來參選意願沒有很高，「我有一個機會剛好跟她見面，因為我選過這一區，她有問我這一區的狀況」。

報導說，郭正亮跟韓冰說，她的勝選率最高，因為她基本上可以鞏固國民黨的基本盤，她有機會搶到年輕票，她大概是唯一具有這兩個特質的候選人。

郭正亮表示，他告訴韓冰如果要從政，就不要只想選一屆，要把未來10年要定位為要從政，要想清楚，但韓冰看起來企圖心不是很強。

據報導，郭認為，很多候選人都是如此，看起來機會最高，可是企圖心不夠，這種事情不能勉強；譬如民眾黨在士林北投最適合的候選人就是「學姐」黃瀞瑩，但她很早就說不會選。

韓國瑜 國民黨 侯友宜

上一則

趴睡恐猝死 醫師：新生兒仰睡、禁用枕頭

下一則

新聞評論／性騷者安全下莊 司法成為誰的靠山？

延伸閱讀

說服韓冰選立委？朱立倫：我和韓國瑜都很怕女兒

說服韓冰選立委？朱立倫：我和韓國瑜都很怕女兒
現場側寫／侯韓同框台下喊「韓選總統」 侯尷尬變配角

現場側寫／侯韓同框台下喊「韓選總統」 侯尷尬變配角
國民黨布局立委選戰 朱立倫暗點韓冰參選

國民黨布局立委選戰 朱立倫暗點韓冰參選
郭柯會因「併購說」破局 柯文哲：暫避風頭

郭柯會因「併購說」破局 柯文哲：暫避風頭

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下