韓冰出戰北市立委？ 郭正亮：意願不高

高雄市前市長韓國瑜（左）與女兒韓冰。(本報資料照片)

國民黨 主席朱立倫日前暗示高雄市前市長韓國瑜 ，讓女兒韓冰參選台北市中正萬華選區立委，但碰了軟釘子，事後傳出，韓冰的參選意願也不高。

據本報系聯合報報導，朱立倫說，很多好朋友希望能夠讓韓冰參選北市立委，目前還是在溝通當中。他和韓國瑜提到這件事情，不過韓國瑜跟新北市長侯友宜 ，跟他都是有一個特質，都蠻怕女兒的，所以他們只能說是回家好好討論，絕對不敢大聲講話，他想韓國瑜一定會把大家的心意傳達回去。

而據中時新聞網報導，前立委郭正亮昨日在政論節目「新聞大白話」披露，韓冰看起來參選意願沒有很高，「我有一個機會剛好跟她見面，因為我選過這一區，她有問我這一區的狀況」。

報導說，郭正亮跟韓冰說，她的勝選率最高，因為她基本上可以鞏固國民黨的基本盤，她有機會搶到年輕票，她大概是唯一具有這兩個特質的候選人。

郭正亮表示，他告訴韓冰如果要從政，就不要只想選一屆，要把未來10年要定位為要從政，要想清楚，但韓冰看起來企圖心不是很強。

據報導，郭認為，很多候選人都是如此，看起來機會最高，可是企圖心不夠，這種事情不能勉強；譬如民眾黨在士林北投最適合的候選人就是「學姐」黃瀞瑩，但她很早就說不會選。