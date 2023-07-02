觀察站／韓國瑜信號不發 侯要拿出厚實力爭取深藍歸隊

高雄市前市長韓國瑜（中）出席黃復興黨部67周年餐會，與國民黨總統參選人侯友宜同台，但韓致詞時僅呼籲黃復興夥伴集中選票保護國家，卻沒提支持侯友宜。（記者曾原信／攝影）

國民黨 黃復興黨部以會慶暨動員大會名義，邀侯友宜 、韓國瑜 同台，韓國瑜號召黃復興鐵衛隊集中選票，等待「夜襲」信號一出，打一場轟轟烈烈的勝仗，不過「挺侯」兩字絕口不提。

1日朱立倫、趙少康、韓國瑜攜手侯友宜高喊「凍蒜」，台下韓國瑜支持者熱情大呼「韓總統」，一場動員大會要為侯友宜造聲勢，侯卻尷尬成配角。

侯友宜的本土形象，外加一貫「侯侯做代誌」、「歲月靜好」的風格，一向和藍營步調不一致，韓國瑜四年前代表國民黨參選總統，侯當時以市政優先，拒絕擔任韓的新北市總統競選總部主委，國民黨在板橋開全代會提名韓，侯也缺席，令黨內和韓粉不滿，這次侯參選總統，就有韓粉直呼投不下去。

侯競辦和黨中央安排侯韓同框，韓粉餘怒未消，韓須顧慮韓粉心情，「挺侯」兩字最終未說口，但並非一定不支持侯。

侯友宜認為民進黨所謂的「維持現狀」，就是維持兵凶戰危；這也是韓國瑜長期來的擔憂，對韓來說，這次大選是戰爭與和平的選擇，要和平，國民黨必須贏。侯韓有共同的理念，就是保護中華民國。韓國瑜的信號留中不發，但至少侯友宜走出第一步，未來除了展現誠意化解韓粉怒氣，還要拿出厚實力，爭取深藍歸隊。