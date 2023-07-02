新聞評論／小刀操盤 侯韓合體 侯友宜仍須政策對決

國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）

歷經兩個月的亂流後，國民黨 總統參選人侯友宜 邀得國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，為選戰操盤。接著，在黃復興黨部活動，侯友宜也與高雄市前市長韓國瑜同框。侯友宜在選戰節奏、團隊戰力和藍營整合上，已漸邁開步伐。然而，在重新整隊後，侯更必須在政策訴求打出政黨對決氣勢。

當侯友宜還在努力掙脫餵藥案泥淖時，深陷黨內性騷風暴的民進黨總統參選人賴清德，已開始以補助私大學費突圍，並由教育部加碼撒幣，力挽青年選票缺口。民眾黨主席柯文哲更是空口一句「重啟服貿」，就攫取大批聲量。相對的，在政策議題上，侯友宜不是慢半拍就是模糊以對。

侯友宜雖也表示「兩岸服貿協議要快速展開」，但一來沒有完整論述，二來僅是「跟進柯文哲」，以致無法激起回響。原本是國民黨的優勢議題，反而成了柯文哲爭取選票、搶得政策論述權的資本。

在能源政策上，侯友宜也面臨同樣的困境。原本固守政黨立場即可搶得先機的侯友宜，卻慢了好幾拍。當其他參選人主張重啟核電時，侯友宜只說「納入選項」。

最核心的國家認同問題，主張台獨的民進黨，已經來搶「中華民國 」招牌，連「務實的台獨工作者」賴清德，喊起「中華民國台灣」也不打結。侯友宜雖然也說「捍衛中華民國」，但連基於憲法的「九二共識」都說不出口，反而失去了話語權。

雖然國民黨內對「傳統主張」仍見猶豫，但侯友宜應該體認：如果國民黨對自己主張都失去信心，要如何說服選民支持？如果國民黨主張與其他政黨沒有分別，選民又為何一定要投國民黨？同樣，在其他重大議題上，選民也等著看侯友宜的主張。國民黨在政策上與民進黨、民眾黨做正面對決才是正辦。