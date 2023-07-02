新聞評論／小刀操盤 侯韓合體 侯友宜仍須政策對決
歷經兩個月的亂流後，國民黨總統參選人侯友宜邀得國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，為選戰操盤。接著，在黃復興黨部活動，侯友宜也與高雄市前市長韓國瑜同框。侯友宜在選戰節奏、團隊戰力和藍營整合上，已漸邁開步伐。然而，在重新整隊後，侯更必須在政策訴求打出政黨對決氣勢。
當侯友宜還在努力掙脫餵藥案泥淖時，深陷黨內性騷風暴的民進黨總統參選人賴清德，已開始以補助私大學費突圍，並由教育部加碼撒幣，力挽青年選票缺口。民眾黨主席柯文哲更是空口一句「重啟服貿」，就攫取大批聲量。相對的，在政策議題上，侯友宜不是慢半拍就是模糊以對。
侯友宜雖也表示「兩岸服貿協議要快速展開」，但一來沒有完整論述，二來僅是「跟進柯文哲」，以致無法激起回響。原本是國民黨的優勢議題，反而成了柯文哲爭取選票、搶得政策論述權的資本。
在能源政策上，侯友宜也面臨同樣的困境。原本固守政黨立場即可搶得先機的侯友宜，卻慢了好幾拍。當其他參選人主張重啟核電時，侯友宜只說「納入選項」。
最核心的國家認同問題，主張台獨的民進黨，已經來搶「中華民國」招牌，連「務實的台獨工作者」賴清德，喊起「中華民國台灣」也不打結。侯友宜雖然也說「捍衛中華民國」，但連基於憲法的「九二共識」都說不出口，反而失去了話語權。
雖然國民黨內對「傳統主張」仍見猶豫，但侯友宜應該體認：如果國民黨對自己主張都失去信心，要如何說服選民支持？如果國民黨主張與其他政黨沒有分別，選民又為何一定要投國民黨？同樣，在其他重大議題上，選民也等著看侯友宜的主張。國民黨在政策上與民進黨、民眾黨做正面對決才是正辦。
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